https://tr.sputniknews.com/20211213/rusya-idlibde-duzenlenen-fuze-saldirisinda-bir-suriyeli-asker-hayatini-kaybetti-1051735630.html
Rusya: İdlib'de düzenlenen füze saldırısında bir Suriyeli asker hayatını kaybetti
Rusya: İdlib'de düzenlenen füze saldırısında bir Suriyeli asker hayatını kaybetti
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib bölgesinde füze saldırısı sonucu bir Suriyeli askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerin yaralandığını... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T22:39+0300
2021-12-13T22:39+0300
2021-12-13T22:39+0300
dünya
suriye
nusra cephesi
idlib
asker
füze saldırısı
vadim kulit
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Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.Kulit, yaptığı açıklamada, "İdlib bölgesinde, Flayfel'deki teröristlerin Kafer Mus'taki hükümet güçleri mevzilerine tanksavar füze sisteminden açtığı ateş sonucu bir Suriyeli asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı" ifadelerini kullandı.Kulit, ayrıca Nusra Cephesi militanlarının İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 6 kez ateş açtığını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211203/rusya-ve-suriye-askeri-polislerinden-ilk-ortak-tatbikat--1051402879.html
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suriye, nusra cephesi, idlib, asker, füze saldırısı, vadim kulit
Rusya: İdlib'de düzenlenen füze saldırısında bir Suriyeli asker hayatını kaybetti
Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, İdlib bölgesinde füze saldırısı sonucu bir Suriyeli askerin hayatını kaybettiğini, 4 askerin yaralandığını duyurdu.
Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vadim Kulit, bugünkü basın toplantısında İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.
Kulit, yaptığı açıklamada, "İdlib bölgesinde, Flayfel'deki teröristlerin Kafer Mus'taki hükümet güçleri mevzilerine tanksavar füze sisteminden açtığı ateş sonucu bir Suriyeli asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı" ifadelerini kullandı.
Kulit, ayrıca Nusra Cephesi militanlarının İdlib gerilimi azaltma bölgesinde 6 kez ateş açtığını söyledi.