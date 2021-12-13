https://tr.sputniknews.com/20211213/rusya-natodan-guvenlik-garantileri-konusunda-yanit-alamazsak-askeri-ve-teknik-yanit-verecegiz--1051713564.html

Rusya: NATO'dan güvenlik garantileri konusunda yanıt alamazsak askeri ve teknik yanıt vereceğiz

Rusya: NATO'dan güvenlik garantileri konusunda yanıt alamazsak askeri ve teknik yanıt vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, NATO ve ABD'nin Moskova'nın güvenlik garantileri talebini yanıtsız bırakması halinde bunun yeni bir cepheleşme... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T12:40+0300

2021-12-13T12:40+0300

2021-12-13T12:40+0300

abd

rusya

vladimir putin

nato

joe biden

sergey ryabkov

inf

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Daha önce Avrupa ülkelerinin topraklarında NATO'lu müttefiklerinin talimatlarıyla Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'yla (INF) yasaklanan silahların görülebileceğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, NATO'nun Rusya'nın güvenlik garantileri talebini yanıtsız bırakması olasılığını değerlendirdi. Ryabkov, "Bu sorununun siyasi ve diplomatik çözüm istikametinde ilerleme kaydedilmemesi, vereceğimizin cevabın askeri ve askeri-teknik olmasına yol açar" uyarısında bulundu. Ryabkov, "Yani yeni cepheleşme dalgası başlayacak, bu tür silahlar bizde de görülecek. Şu anda bu silahlar yok, tek taraflı moratoryum yürürlükte ve NATO ile ABD'yi bu moratoryuma dahil olmaya davet ediyoruz. En iyi ihtimalle, ABD'nin INF'den çekilmesine diğer jeopolitik düşünceler yol açmamış gibi 'Önce siz INF'nin çökmesine yol açan sistemlerinizi imha edin, son biz başka bir şey düşüneceğiz' yanıtı gelir. Ancak onlar bunu da söylemiyor, önerilerimizi görmezden geliyorlar" ifadelerini kullandı. Rusya'nın güvenlik garantileriyle ilgili önerilerini nasıl ve nerede sunacağına dair bir şey söylemek istemediğini de kaydeden Ryabkov, "Rusya-ABD'nin yer aldığı ikili formatın çok aktif olacağından eminim. ABD'nin NATO'daki hakim rolüne de bakınca, bu kaçınılmaz ve son derece mantıklı" dedi. Ryabkov, önerilerin önümüzdeki haftalarda yazılı olarak sunulacağının da altını çizdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden'la yaptığı video konferans görüşmesinde ABD öncülüğündeki İttifak'ın doğuya genişlemesi ve Ukrayna da dahil Rusya'ya komşu ülkelerin topraklarına saldırı silahlarının yerleştirilmesi olasılığını dışlayan güvenilir, hukuki olarak belgelenmiş garantiler almaya ilgi duyduklarını dile getirmişti.

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abd, rusya, vladimir putin, nato, joe biden, sergey ryabkov, inf