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Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Aşıların Omicron'a karşı etkinliğinin testi 3 hafta alır
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Aşıların Omicron'a karşı etkinliğinin testi 3 hafta alır
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, Rus koronavirüs aşılarının Omicron varyantına karşı etkin olup olmadığını anlamak üzere yapılacak testlerin 3 hafta süreceğini... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T22:31+0300
2021-12-13T22:31+0300
koronavirüs
rusya
mihail muraşko
test
koronavirüs aşısı
varyant
omicron
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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya'da geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının Omicron varyantına karşı etkinliğine dönük testlerin 3 hafta alacağını duyurdu.Rossiya 1 televizyonuna konuşam Muraşko, "Testlerin toplamda 3 hafta alacağını düşünüyorum, bu henüz bir tahmin. Çalışmalar devam ediyor, plana göre yapılıyor. Elbette çok sayıda testin yapılması önemli, buna aşılanan kişilerin plazmasıyla yapılan testler de dahil. Bunu, farklı antikor göstergelerini anlamak, virüsün nasıl davrandığını görmek için gerekiyor" ifadelerini kullandı.'Omicron'a yakalananlar tehlikede değil'Muraşko, Omicron'a yakalandığı tespit edilen kişilerde hastalığın nasıl seyrettiği sorusuna, "Bugün itibarıyla hiçbir hayati tehlike veya ağır durum gözlemlemiyoruz. Durum istikrarlı. İnsanlar minimum tedavi alıyor" yanıtını verdi.Hastalananlar arasında çok sayıda kişinin bağışıklığa sahip olduğunu kaydeden Rus bakan, "Bu bağlamda, hastalık belirtisiz veya küçük klinik belirtilerle geçiyor" dedi.'75 milyon ilk dozla aşılandı'Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, ayrıca yaygın aşılama sürecinin ülkedeki seyrine dair bilgi verdi.Muraşko, "Toplam olarak bugün 75 milyondan fazla kişi aşının ilk dozunu aldı. Bu kötü bir rakam değil" diye konuştu.Rusya’daki hasta sayısının 800 binin üzerinde olduğunu belirten Bakan, "Bu yüksek bir rakam" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211209/rdif-baskani-dmitriyev-farkli-asilarin-kombinasyonu-yeni-mutasyonlara-karsi-en-etkili-yontem-1051626430.html
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rusya, mihail muraşko, test, koronavirüs aşısı, varyant, omicron

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Aşıların Omicron'a karşı etkinliğinin testi 3 hafta alır

22:31 13.12.2021
© Sputnik / Максим БлиновRusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, Rus koronavirüs aşılarının Omicron varyantına karşı etkin olup olmadığını anlamak üzere yapılacak testlerin 3 hafta süreceğini söyledi. Muraşko, Omicron'a yakalanan Rus vatandaşların hastalığı belirtisiz veya hafif seyirde geçirdiğini kaydetti.
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya'da geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının Omicron varyantına karşı etkinliğine dönük testlerin 3 hafta alacağını duyurdu.
Rossiya 1 televizyonuna konuşam Muraşko, "Testlerin toplamda 3 hafta alacağını düşünüyorum, bu henüz bir tahmin. Çalışmalar devam ediyor, plana göre yapılıyor. Elbette çok sayıda testin yapılması önemli, buna aşılanan kişilerin plazmasıyla yapılan testler de dahil. Bunu, farklı antikor göstergelerini anlamak, virüsün nasıl davrandığını görmek için gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'Omicron'a yakalananlar tehlikede değil'

Muraşko, Omicron'a yakalandığı tespit edilen kişilerde hastalığın nasıl seyrettiği sorusuna, "Bugün itibarıyla hiçbir hayati tehlike veya ağır durum gözlemlemiyoruz. Durum istikrarlı. İnsanlar minimum tedavi alıyor" yanıtını verdi.
Hastalananlar arasında çok sayıda kişinin bağışıklığa sahip olduğunu kaydeden Rus bakan, "Bu bağlamda, hastalık belirtisiz veya küçük klinik belirtilerle geçiyor" dedi.

'75 milyon ilk dozla aşılandı'

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, ayrıca yaygın aşılama sürecinin ülkedeki seyrine dair bilgi verdi.
Muraşko, "Toplam olarak bugün 75 milyondan fazla kişi aşının ilk dozunu aldı. Bu kötü bir rakam değil" diye konuştu.
Rusya’daki hasta sayısının 800 binin üzerinde olduğunu belirten Bakan, "Bu yüksek bir rakam" diye ekledi.
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