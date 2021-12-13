Rusya’da 16 kişide Omicron varyantına rastlandı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’daki bir toplantıda konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, “177 vatandaşımız döndü. Seferlerle ilgili sıkı denetimler yapılıyor. 177 vatandaşımızdan 16’sında Omicron varyantı tespit edildi. Hepsi gözetim altında” ifadelerini kullandı. Böylelikle Güney Afrika’dan dönenlerin yüzde 10’unda yeni varyantın görülmüş olduğunu belirten Golikova, bu oranın virüsün bulaşıcılığının yüksek olduğunu ve yayılabileceğini gösterdiğini ekledi. Rusya’da 6 Aralık’ta Güney Afrika’dan gelen 2 kişinin ilk Omicron vakaları olduğu açıklanmıştı.
Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, Güney Afrika’dan dönen 16 Rus vatandaşında koronavirüsün Omicron varyantına rastlandığını söyledi.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’daki bir toplantıda konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, “177 vatandaşımız döndü. Seferlerle ilgili sıkı denetimler yapılıyor. 177 vatandaşımızdan 16’sında Omicron varyantı tespit edildi. Hepsi gözetim altında” ifadelerini kullandı.
Böylelikle Güney Afrika’dan dönenlerin yüzde 10’unda yeni varyantın görülmüş olduğunu belirten Golikova, bu oranın virüsün bulaşıcılığının yüksek olduğunu ve yayılabileceğini gösterdiğini ekledi.
Rusya’da 6 Aralık’ta Güney Afrika’dan gelen 2 kişinin ilk Omicron vakaları olduğu açıklanmıştı.