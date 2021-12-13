https://tr.sputniknews.com/20211213/rusyada-bir-manastirin-bulundugu-bolgede-patlama-7-yarali-1051709292.html

Rusya'da bir manastırın bulunduğu bölgede patlama: 7 yaralı

Rusya'da bir manastırın bulunduğu bölgede patlama: 7 yaralı

Rusya’nın Moskova bölgesinde yer alan Serpuhov kentindeki Vvedenskiy Rahibe Manastırı’nın bulunduğu alanda kimliği bilinmeyen bir kişi el yapımı patlayıcı... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T10:23+0300

2021-12-13T10:23+0300

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patlama

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Rusya Soruşturma Komitesi’nin Moskova Bölge İdaresi’nin Başkan Yardımcısı Olga Vradiy, “Bugün Serpuhov’daki Rahibe Manastırı’nın bulunduğu alanda kimliği bilinmeyen bir kişi patlayıcı bir düzeneği harekete geçirdi” dedi. İlk bilgilere göre 18 yaşındaki saldırgan eski bir öğrenci Patlamanın manastıra ait alanda bulunan okulun yakınlarında gerçekleştirildiği aktarıldı. En az 7 kişinin yaralandığı belirtilen olayda en az bir kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Rusya İçişleri Bakanlığı’nın Moskova Bölge İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Bugün saat 8.24’te Vvedenskiy Rahibe Manastırı’nın yanındaki Ortodoks okuluna ait alana giren 18 yaşındaki bir mezun üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Ön verilere göre, kendisi ve 15 yaşındaki bir genç yaralandı” ifadeleri kullanıldı.Patlama sonrasında okulda bulunan öğrenci ve öğretmenler tahliye edildi. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov patlamada yaralananlara tıbbi desteğin sağlandığını, hayati tehlikelerinin bulunmadığını ifade etti.

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rusya, patlayıcı, manastır, patlama