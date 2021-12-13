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Rusya'da bir manastırın bulunduğu bölgede patlama: 7 yaralı
Rusya'da bir manastırın bulunduğu bölgede patlama: 7 yaralı
Rusya’nın Moskova bölgesinde yer alan Serpuhov kentindeki Vvedenskiy Rahibe Manastırı’nın bulunduğu alanda kimliği bilinmeyen bir kişi el yapımı patlayıcı... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T10:23+0300
2021-12-13T10:53+0300
dünya
rusya
patlayıcı
manastır
patlama
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Rusya Soruşturma Komitesi’nin Moskova Bölge İdaresi’nin Başkan Yardımcısı Olga Vradiy, “Bugün Serpuhov’daki Rahibe Manastırı’nın bulunduğu alanda kimliği bilinmeyen bir kişi patlayıcı bir düzeneği harekete geçirdi” dedi. İlk bilgilere göre 18 yaşındaki saldırgan eski bir öğrenci Patlamanın manastıra ait alanda bulunan okulun yakınlarında gerçekleştirildiği aktarıldı. En az 7 kişinin yaralandığı belirtilen olayda en az bir kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Rusya İçişleri Bakanlığı’nın Moskova Bölge İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Bugün saat 8.24’te Vvedenskiy Rahibe Manastırı’nın yanındaki Ortodoks okuluna ait alana giren 18 yaşındaki bir mezun üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Ön verilere göre, kendisi ve 15 yaşındaki bir genç yaralandı” ifadeleri kullanıldı.Patlama sonrasında okulda bulunan öğrenci ve öğretmenler tahliye edildi. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov patlamada yaralananlara tıbbi desteğin sağlandığını, hayati tehlikelerinin bulunmadığını ifade etti.
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rusya, patlayıcı, manastır, patlama

Rusya'da bir manastırın bulunduğu bölgede patlama: 7 yaralı

10:23 13.12.2021 (güncellendi: 10:53 13.12.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girMoskova'da manastır bölgesinde patlama
Moskova'da manastır bölgesinde patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
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Rusya’nın Moskova bölgesinde yer alan Serpuhov kentindeki Vvedenskiy Rahibe Manastırı’nın bulunduğu alanda kimliği bilinmeyen bir kişi el yapımı patlayıcı infilak ettirdi. Olayda en az 7 kişi yaralandı.
Rusya Soruşturma Komitesi’nin Moskova Bölge İdaresi’nin Başkan Yardımcısı Olga Vradiy, “Bugün Serpuhov’daki Rahibe Manastırı’nın bulunduğu alanda kimliği bilinmeyen bir kişi patlayıcı bir düzeneği harekete geçirdi” dedi.

İlk bilgilere göre 18 yaşındaki saldırgan eski bir öğrenci

Patlamanın manastıra ait alanda bulunan okulun yakınlarında gerçekleştirildiği aktarıldı. En az 7 kişinin yaralandığı belirtilen olayda en az bir kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Rusya İçişleri Bakanlığı’nın Moskova Bölge İdaresi’nden yapılan açıklamada, “Bugün saat 8.24’te Vvedenskiy Rahibe Manastırı’nın yanındaki Ortodoks okuluna ait alana giren 18 yaşındaki bir mezun üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdi. Ön verilere göre, kendisi ve 15 yaşındaki bir genç yaralandı” ifadeleri kullanıldı.
Patlama sonrasında okulda bulunan öğrenci ve öğretmenler tahliye edildi. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov patlamada yaralananlara tıbbi desteğin sağlandığını, hayati tehlikelerinin bulunmadığını ifade etti.
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