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https://tr.sputniknews.com/20211213/rusyadaki-dunya-kupasi-sirasinda-mucevherat-calan-kolombiyali-5-yil-hapse-mahkum-edildi-1051734882.html
Rusya'daki Dünya Kupası sırasında mücevherat çalan Kolombiyalı, 5 yıl hapse mahkum edildi
Rusya'daki Dünya Kupası sırasında mücevherat çalan Kolombiyalı, 5 yıl hapse mahkum edildi
Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası sırasında Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen bir sergiden 160 milyon ruble (2.2 milyon... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T22:21+0300
2021-12-13T22:21+0300
dünya
rusya
tataristan
mücevher
dünya kupası
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Kazan'ın Privoljsk ilçe mahkemesi, 2018 Dünya Kupası sırasında 2 bin 613 değerli taştan oluşan mücevheratı çalarak büyük çaplı bir hırsızlık olayı gerçekleştiren Valero hakkındaki davayı karara bağladı.Mahkeme heyeti, Valero'nun 5 yıl hapis cezası almasına hükmetti.Temmuz 2018'de Dünya Kupası sırasında Kazan'daki bir mücevher sergisinde Kolombiya vatandaşı Edgar Alejandro Valero, suç ortaklarıyla birlikte 160 milyon ruble değerinde elmas ve safir mücevher bulunan bir çantayı bir mücevher şirketi çalışanından çalmıştı. Valero hakkında arama emri çıkarılmıştı.Eylül 2019'da Arjantin'de yakalanan Valero, Rusya Başsavcılığı'nın talebi üzerine 9 Mart 2021'de Moskova'ya iade edilmişti.Davaya konu mücevherat, Mayıs ayında Kazan'da ormanlık alanda gömülü halde bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210521/rusya-2018-dunya-kupasi-sirasinda-calinan-mucevheratin-bulundugunu-duyurdu--1044560390.html
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rusya, tataristan, mücevher, dünya kupası

Rusya'daki Dünya Kupası sırasında mücevherat çalan Kolombiyalı, 5 yıl hapse mahkum edildi

22:21 13.12.2021
© REUTERS / Carl Recine2018 FIFA Dünya Kupası
2018 FIFA Dünya Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / Carl Recine
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Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası sırasında Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen bir sergiden 160 milyon ruble (2.2 milyon dolar) değerinde mücevherat çalan Kolombiya vatandaşı Edgar Alejandro Valero, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kazan'ın Privoljsk ilçe mahkemesi, 2018 Dünya Kupası sırasında 2 bin 613 değerli taştan oluşan mücevheratı çalarak büyük çaplı bir hırsızlık olayı gerçekleştiren Valero hakkındaki davayı karara bağladı.
Mahkeme heyeti, Valero'nun 5 yıl hapis cezası almasına hükmetti.
Temmuz 2018'de Dünya Kupası sırasında Kazan'daki bir mücevher sergisinde Kolombiya vatandaşı Edgar Alejandro Valero, suç ortaklarıyla birlikte 160 milyon ruble değerinde elmas ve safir mücevher bulunan bir çantayı bir mücevher şirketi çalışanından çalmıştı. Valero hakkında arama emri çıkarılmıştı.
Eylül 2019'da Arjantin'de yakalanan Valero, Rusya Başsavcılığı'nın talebi üzerine 9 Mart 2021'de Moskova'ya iade edilmişti.
Davaya konu mücevherat, Mayıs ayında Kazan'da ormanlık alanda gömülü halde bulunmuştu.
2022 Dünya Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2021
DÜNYA
Rusya, 2018 Dünya Kupası sırasında çalınan mücevheratın bulunduğunu duyurdu
21 Mayıs, 18:20
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