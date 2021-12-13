https://tr.sputniknews.com/20211213/rusyadaki-dunya-kupasi-sirasinda-mucevherat-calan-kolombiyali-5-yil-hapse-mahkum-edildi-1051734882.html

Rusya'daki Dünya Kupası sırasında mücevherat çalan Kolombiyalı, 5 yıl hapse mahkum edildi

Rusya'daki Dünya Kupası sırasında mücevherat çalan Kolombiyalı, 5 yıl hapse mahkum edildi

Rusya'nın ev sahipliğindeki 2018 Dünya Kupası sırasında Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen bir sergiden 160 milyon ruble (2.2 milyon... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T22:21+0300

2021-12-13T22:21+0300

2021-12-13T22:21+0300

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Kazan'ın Privoljsk ilçe mahkemesi, 2018 Dünya Kupası sırasında 2 bin 613 değerli taştan oluşan mücevheratı çalarak büyük çaplı bir hırsızlık olayı gerçekleştiren Valero hakkındaki davayı karara bağladı.Mahkeme heyeti, Valero'nun 5 yıl hapis cezası almasına hükmetti.Temmuz 2018'de Dünya Kupası sırasında Kazan'daki bir mücevher sergisinde Kolombiya vatandaşı Edgar Alejandro Valero, suç ortaklarıyla birlikte 160 milyon ruble değerinde elmas ve safir mücevher bulunan bir çantayı bir mücevher şirketi çalışanından çalmıştı. Valero hakkında arama emri çıkarılmıştı.Eylül 2019'da Arjantin'de yakalanan Valero, Rusya Başsavcılığı'nın talebi üzerine 9 Mart 2021'de Moskova'ya iade edilmişti.Davaya konu mücevherat, Mayıs ayında Kazan'da ormanlık alanda gömülü halde bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20210521/rusya-2018-dunya-kupasi-sirasinda-calinan-mucevheratin-bulundugunu-duyurdu--1044560390.html

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