https://tr.sputniknews.com/20211213/rusyanin-37-bolgesinde-ukraynali-neo-nazi-grubu-destekcisi-106-kisi-tespit-edildi-1051724270.html

Rusya'nın 37 bölgesinde Ukraynalı neo-Nazi grubu destekçisi 106 kişi tespit edildi

Rusya'nın 37 bölgesinde Ukraynalı neo-Nazi grubu destekçisi 106 kişi tespit edildi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) ülkenin 37 bölgesinde Ukraynalı neo-Nazi grubu MKU’dan 106 kişiyi tespit etti. Bu kişilerin terör saldırıları ve toplu... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T17:10+0300

2021-12-13T17:10+0300

2021-12-13T17:11+0300

ukrayna

dünya

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

neo-nazi

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FSB, Rusya’da aşırıcı grubun destekçilerine yönelik en büyük çapta operasyonunu gerçekleştirdi. 37 bölgede, terör saldırısı ve toplu katliam planlayan 106 MKU destekçisi ortaya çıkarıldı.Açıklamada, “Ukrayna özel servisi himayesinde faaliyet gösteren Ukrayna vatandaşı Yegor Krasnov tarafından kurulmuş olan ve MKU neo-Nazi gençlik grubunun 106 destekçisiyle ilgili 37 bölgede arama ve soruşturma işlemleri gerçekleştirildi” ifadeleri kullanıldı.FSB’nin operasyonuyla mesajlaşma uygulamaları ve sosyal medya aracılığıyla talimatların verildiği saldırı ve katliam suçlarının önlenmesi amaçlandı.Gözaltına alınanlar arasında örgütün internetteki topluluklarında Krasnov’un talimatıyla aşırıcılığın propagandasını yapan, şiddet çağrıları yapan üç yönetici var. Yakalanan iki kişinin de okullara saldırı hazırlığı yaptığından şüpheleniliyor.Diğer yandan Penza bölgesi ve Komi Cumhuriyeti’nde MKU’yla bağlantılı, 5 ve 8 kişiden oluşan iki aşırıcı grubun faaliyetleri önlendi. Grupların kaldığı yerde silah ve mühimmatlar bulundu. Bu iki bölgede Krasnov’la yazışan, kendisinden şiddet eylemleri ve el yapımı patlayıcılar hakkında bilgi alanlar mevcut.

https://tr.sputniknews.com/20210930/rus-diplomat-neo-nazizm-ukraynada-yukseliste-1049404576.html

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ukrayna, rusya federal güvenlik servisi (fsb), neo-nazi