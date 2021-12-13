Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211213/sahte-faturayla-750-milyon-tl-vergi-iadesi-alan-ceteye-operasyon-28-gozalti-1051713042.html
Sahte faturayla 750 milyon TL vergi iadesi alan çeteye operasyon: 28 gözaltı
Sahte faturayla 750 milyon TL vergi iadesi alan çeteye operasyon: 28 gözaltı
İstanbul'da yüksek rakamlı fatura göstererek devletten 750 milyon TL vergi iadesi aldığı tespit edilen suç örgütüne operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T12:31+0300
2021-12-13T12:30+0300
türkiye
operasyon
gözaltı
fatura
dolandırıcılık
naylon fatura
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/1044092531_0:0:1993:1121_1920x0_80_0_0_7cb90b30ea35a6afc57f83cd3f025582.jpg
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova'ya yapılan ihracatlarda fatura beldelerini yüksek göstererek, yüksek bedelli ihracat yapmış gibi devletten 750 milyon lira vergi iadesi aldığı belirlenen suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenledi.İstanbul, İzmir, Hatay, Yalova, Kırklareli, Adıyaman, Gaziantep ve Bilecik'te düzenlenen operasyonlarda gözaltı kararı verilen 51 kişiden 28'i gözaltına alındı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/17/1044092531_15:0:1510:1121_1920x0_80_0_0_7fce1dcc67a7504b5503de2755268a48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
operasyon, gözaltı, fatura, dolandırıcılık, naylon fatura

Sahte faturayla 750 milyon TL vergi iadesi alan çeteye operasyon: 28 gözaltı

12:31 13.12.2021
© AAGözaltı - tutuklama - polis
Gözaltı - tutuklama - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© AA
Abone ol
İstanbul'da yüksek rakamlı fatura göstererek devletten 750 milyon TL vergi iadesi aldığı tespit edilen suç örgütüne operasyon düzenledi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 51 kişiden 28'i gözaltına alındı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Rusya, Polonya, Macaristan, Ukrayna, Romanya ve Kosova'ya yapılan ihracatlarda fatura beldelerini yüksek göstererek, yüksek bedelli ihracat yapmış gibi devletten 750 milyon lira vergi iadesi aldığı belirlenen suç örgütüne eş zamanlı operasyon düzenledi.
İstanbul, İzmir, Hatay, Yalova, Kırklareli, Adıyaman, Gaziantep ve Bilecik'te düzenlenen operasyonlarda gözaltı kararı verilen 51 kişiden 28'i gözaltına alındı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:59Belarus lideri Lukaşenko: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekten de dostça ilişkilerimiz var
13:57Fitch, Varlık Fonu ve 13 Türk bankasının kredi notunu negatife indirdi
13:52Ukrayna’daki fabrikada Türkiye yapımı ANKA İHA’ları üretilecek
13:48Putin ve Şi, 15 Aralık'ta video konferans yoluyla görüşecek
13:40Yazar Devecioğlu: Schopenhauer'a göre mutluluk peşinde koşan insan, 'sıradan insan'dır
13:36Bond filmlerinin Moneypenny'si: Çok büyük bir yıldız elle sarkıntılık yaptı, yönetmen seyirci kaldı
13:36Bakan Pakdemirli: Tüm dünyada bir gıda terörü esiyor, maalesef istediğimizin ötesinde artışlar var
13:19İmamoğlu'ndan Karaismailoğlu'na: Sen hayatında bir tane küvette gemi oynatmamış adamsın
13:15BloombergHT: Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı ve Kamu Bankaları Genel Müdürleri ile görüşme yapacak
13:15Fransa 'aşırıcı belirti gösteren' 21 camiyi kapattı
13:05Bulgarlar Edirne otellerinde boş oda bırakmadı: '2 bin euro bozdurdum, hepsiyle alışveriş yapacağım'
12:57Kuraklık balı vurdu: Arılar ölüyor, üretim düşüyor
12:55Merkez Bankası: Piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir
12:45Diyabet hastası çocuğun çikolatasından poşet çıktı: 'Artık hayatım boyunca yemek istemiyorum'
12:43Prof. Dr. Kara: Omicron varyantı hücreye daha kolay girebiliyor
12:40Rusya: NATO'dan güvenlik garantileri konusunda yanıt alamazsak askeri ve teknik yanıt vereceğiz
12:34'Yasemin ölmedi, her akşam konuşuyoruz' diyen sanığa anneden tepki: Az ceza için numara yapıyor
12:31Sahte faturayla 750 milyon TL vergi iadesi alan çeteye operasyon: 28 gözaltı
12:30Altun: Manipülasyonla mücadelede yapay zeka yararlı şekilde kullanılabilir
12:29900 çalışanını Zoom üzerinden kovan CEO acilen izne ayrıldı