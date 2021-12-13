https://tr.sputniknews.com/20211213/sakaryada-4-kisi-tarladan-2-ton-ayva-calarak-tarla-sahibi-darp-etti-1051728203.html

Sakarya'da 4 kişi tarladan 2 ton ayva çalarak, tarla sahibi darp etti

Sakarya'da 4 kişi tarladan 2 ton ayva çalarak, tarla sahibi darp etti

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde yaklaşık 2 ton ayvayı çalarak, tarla sahibini darp ve gasp eden 4 şüpheliden 2’si tutuklanırken, 2’si adli kontrolle serbest... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T18:48+0300

2021-12-13T18:48+0300

2021-12-13T18:49+0300

türkiye

gasp

tarla

ayva

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Taraklı ilçesi Aksu Mahallesi'nde Ş.K. isimli bir kişi, tarlasındaki yaklaşık 2 ton ayvanın bir kamyona yüklenerek çalındığını fark edince olaya müdahale etti. Şüpheliler sözlü tartışma yaşadıkları tarla sahibini döverek cep telefonunu da gasp etti. Olay yerinden kaçan şüpheliler, ellerindeki baltayla tarla sahibinin aracına da yaklaşık 13 bin liralık maddi hasar verdi. İhlas Haber Ajansı'na göre yaralanan tarla sahibi jandarmaya giderek ihbarda bulundu. Yaralı Taraklı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada zanlıların 1’i kadın olan N.Ç. , A.Ç. , A. ve E.Ç. olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla şüpheliler yakalanarak, çalınan yaklaşık 2 ton ayva sahibine teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Ç. ve E.Ç. tutuklanırken, A.Ç. ile A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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gasp, tarla, ayva