https://tr.sputniknews.com/20211213/sampiyonlar-liginde-son-16-turu-eslesmeleri-yeniden-belli-oldu-1051725142.html

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri yeniden belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri yeniden belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, teknik bir arızadan kaynaklanan hata nedeniyle tekrarlanarak yapıldı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T17:30+0300

2021-12-13T17:30+0300

2021-12-13T17:36+0300

spor

uefa şampiyonlar ligi

futbol

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hata

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kura

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ve tekrarlanan kura çekimiyle belirlendi.Aynı ülke ve gruptan takımların eşleşemediği çekilişe son şampiyon unvanıyla katılan Chelsea'nin rakibi, milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille oldu.İptal edilen kura çekiminde eşleşen Chelsea ile Lille, tekrarlanan çekilişte de eşleşmeleri dikkati çekti.Bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı Inter ise Liverpool ile eşleşti.Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 15-16 ile 22-23 Şubat, rövanşları ise 8-9 ile 15-16 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.Eşleşmeler şöyle:Salzburg (Avusturya) - Bayern Münih (Almanya)Sporting Lizbon (Portekiz) - Manchester City (İngiltere)Benfica (Portekiz) - Ajax (Hollanda)Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa)Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere)Villarreal (İspanya) - Juventus (İtalya)Inter (İtalya) - Liverpool (İngiltere)Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya)Kura geçersiz sayıldıUEFA'dan yapılan açıklamada, çekilişi gerçekleştiren yetkililere hangi takımların birbirleriyle oynamaya uygun olduğu bilgisini veren harici hizmet sağlayıcının yazılımındaki teknik arıza dolayısıyla bir hata meydana geldiği belirtildi. Bu nedenle kura çekiminin geçersiz sayıldığı ifade edildi.Seribaşı olmayan Villarreal'in rakibinin belirlendiği 2. eşleşme sırasında, fanustan aynı grupta (F Grubu) yer alan Manchester United'ın adı çıkmıştı.Hata olduğunu anlayan UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti, kurayı çeken eski Rus futbolcu Andrey Arshavin'den fanustan yeni bir top seçmesini istemiş ve Villarreal'in rakibi Manchester City olmuştu.Sonraki eşleşmede ilk olarak Atletico Madrid'in ismi çıkmıştı. Rakibinin belli olduğu çekilişte, Manchester United'ın isminin bulunduğu topun fanusa atılmadığını fark eden Atletico Madrid Kulübü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, UEFA'dan duruma çözüm bulmasını istemişti.Kural gereği aynı ülke ve gruptan takımlar eşleşemiyor.

https://tr.sputniknews.com/20211213/uefa-sampiyonlar-ligi-son-16-turu-kura-cekimi-tekrarlanacak-1051721227.html

https://tr.sputniknews.com/20211213/uefa-avrupa-liginde-play-off-turu-eslesmeleri-belli-oldu-1051720061.html

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