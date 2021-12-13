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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri yeniden belli oldu
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri yeniden belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, teknik bir arızadan kaynaklanan hata nedeniyle tekrarlanarak yapıldı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T17:30+0300
2021-12-13T17:36+0300
spor
uefa şampiyonlar ligi
futbol
tur
kura çekimi
hata
eşleşme
tekrar
kura
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ve tekrarlanan kura çekimiyle belirlendi.Aynı ülke ve gruptan takımların eşleşemediği çekilişe son şampiyon unvanıyla katılan Chelsea'nin rakibi, milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille oldu.İptal edilen kura çekiminde eşleşen Chelsea ile Lille, tekrarlanan çekilişte de eşleşmeleri dikkati çekti.Bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı Inter ise Liverpool ile eşleşti.Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 15-16 ile 22-23 Şubat, rövanşları ise 8-9 ile 15-16 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.Eşleşmeler şöyle:Salzburg (Avusturya) - Bayern Münih (Almanya)Sporting Lizbon (Portekiz) - Manchester City (İngiltere)Benfica (Portekiz) - Ajax (Hollanda)Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa)Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere)Villarreal (İspanya) - Juventus (İtalya)Inter (İtalya) - Liverpool (İngiltere)Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya)Kura geçersiz sayıldıUEFA'dan yapılan açıklamada, çekilişi gerçekleştiren yetkililere hangi takımların birbirleriyle oynamaya uygun olduğu bilgisini veren harici hizmet sağlayıcının yazılımındaki teknik arıza dolayısıyla bir hata meydana geldiği belirtildi. Bu nedenle kura çekiminin geçersiz sayıldığı ifade edildi.Seribaşı olmayan Villarreal'in rakibinin belirlendiği 2. eşleşme sırasında, fanustan aynı grupta (F Grubu) yer alan Manchester United'ın adı çıkmıştı.Hata olduğunu anlayan UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti, kurayı çeken eski Rus futbolcu Andrey Arshavin'den fanustan yeni bir top seçmesini istemiş ve Villarreal'in rakibi Manchester City olmuştu.Sonraki eşleşmede ilk olarak Atletico Madrid'in ismi çıkmıştı. Rakibinin belli olduğu çekilişte, Manchester United'ın isminin bulunduğu topun fanusa atılmadığını fark eden Atletico Madrid Kulübü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, UEFA'dan duruma çözüm bulmasını istemişti.Kural gereği aynı ülke ve gruptan takımlar eşleşemiyor.
https://tr.sputniknews.com/20211213/uefa-sampiyonlar-ligi-son-16-turu-kura-cekimi-tekrarlanacak-1051721227.html
https://tr.sputniknews.com/20211213/uefa-avrupa-liginde-play-off-turu-eslesmeleri-belli-oldu-1051720061.html
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uefa şampiyonlar ligi, futbol, tur, kura çekimi, hata, eşleşme, tekrar, kura

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri yeniden belli oldu

17:30 13.12.2021 (güncellendi: 17:36 13.12.2021)
© FlickrŞampiyonlar Ligi kura çekimi
Şampiyonlar Ligi kura çekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© Flickr
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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, teknik bir arızadan kaynaklanan hata nedeniyle tekrarlanarak yapıldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ve tekrarlanan kura çekimiyle belirlendi.
Aynı ülke ve gruptan takımların eşleşemediği çekilişe son şampiyon unvanıyla katılan Chelsea'nin rakibi, milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille oldu.
İptal edilen kura çekiminde eşleşen Chelsea ile Lille, tekrarlanan çekilişte de eşleşmeleri dikkati çekti.
Bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı Inter ise Liverpool ile eşleşti.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 15-16 ile 22-23 Şubat, rövanşları ise 8-9 ile 15-16 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
Salzburg (Avusturya) - Bayern Münih (Almanya)
Sporting Lizbon (Portekiz) - Manchester City (İngiltere)
Benfica (Portekiz) - Ajax (Hollanda)
Chelsea (İngiltere) - Lille (Fransa)
Atletico Madrid (İspanya) - Manchester United (İngiltere)
Villarreal (İspanya) - Juventus (İtalya)
Inter (İtalya) - Liverpool (İngiltere)
Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya)
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
SPOR
Hata nedeniyle Şampiyonlar Ligi kura çekimi tekrarlanacak
15:54

Kura geçersiz sayıldı

UEFA'dan yapılan açıklamada, çekilişi gerçekleştiren yetkililere hangi takımların birbirleriyle oynamaya uygun olduğu bilgisini veren harici hizmet sağlayıcının yazılımındaki teknik arıza dolayısıyla bir hata meydana geldiği belirtildi. Bu nedenle kura çekiminin geçersiz sayıldığı ifade edildi.
Seribaşı olmayan Villarreal'in rakibinin belirlendiği 2. eşleşme sırasında, fanustan aynı grupta (F Grubu) yer alan Manchester United'ın adı çıkmıştı.
Hata olduğunu anlayan UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti, kurayı çeken eski Rus futbolcu Andrey Arshavin'den fanustan yeni bir top seçmesini istemiş ve Villarreal'in rakibi Manchester City olmuştu.
Sonraki eşleşmede ilk olarak Atletico Madrid'in ismi çıkmıştı. Rakibinin belli olduğu çekilişte, Manchester United'ın isminin bulunduğu topun fanusa atılmadığını fark eden Atletico Madrid Kulübü, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, UEFA'dan duruma çözüm bulmasını istemişti.
Kural gereği aynı ülke ve gruptan takımlar eşleşemiyor.
UEFA Avrupa Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
SPOR
UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu
15:31
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