Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211213/savci-sayan-sayin-imamoglu-ibbyi-yonetemiyor-1051705179.html
Savcı Sayan: Eğer Halk Ekmek AK Parti'nin elinde olsaydı tüm bakkallara ekmek dağıtılacaktı
Savcı Sayan: Eğer Halk Ekmek AK Parti'nin elinde olsaydı tüm bakkallara ekmek dağıtılacaktı
Habertürk'te canlı yayına katılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'yi yönetemediğini... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T03:21+0300
2021-12-13T03:40+0300
savcı sayan
ekrem imamoğlu
türkiye
ekmek
halk ekmek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104079/97/1040799743_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_e80985043ea60859e045211e6d46e5f8.jpg
Habertürk televizyon kanalında Kübra Par'ın sunduğu programa katılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ekmeğe gelen zam sonrasında İstanbul Sultangazi'de oluşan Halk Ekmek kuyruğuna ilişkin "Sayın İmamoğlu İBB'yi yönetemiyor. Bunu açıkça söylesin. Eğer Halk Ekmek AK Parti'nin elinde olsaydı tüm bakkallara ekmek dağıtacaktı ve Sultangazi'deki bu kuyruklar da oluşmayacaktı" dedi.Sayan'ın açıklamalarından bazı detaylarsa şöyle:"Türkiye 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' veriyor. ABD ve Avrupa ülkeleri, ülkemizi Suriye'ye çevirmek için özel bir formül uyguluyor. Fakat buna direneceğiz. Devletimizin, halkımızın yanında olacağız.Tefeciler halkımızın yıllardır kanını emiyor. Bunu yaparken vergi de kaçırıyorlar. FETÖ'nün, PKK'nın parasını çalıştırıyorlar. Aslında devlet görevini yapıyor. Kurtulmanın tek yolu mağdurun görevini yapıp korkmamasıdır. Bu belki 50-100 yıllık bir sorun. Bugün de belki en azını yaşıyoruz. Parasını malını gasp etmek için 20-30 yıl önce insanları dağa kaldırıyorlardı. Nedenine gelince; bazılarının işi bozuluyor, çeki de olabiliyor."
https://tr.sputniknews.com/20211212/ibb-zam-sonrasi-olusan-halk-ekmek-kuyrugunun-goruntulerini-paylasti-1051699093.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104079/97/1040799743_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_0c11f49f60c249e28d33dd6045542a01.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
savcı sayan, ekrem imamoğlu, ekmek, halk ekmek

Savcı Sayan: Eğer Halk Ekmek AK Parti'nin elinde olsaydı tüm bakkallara ekmek dağıtılacaktı

03:21 13.12.2021 (güncellendi: 03:40 13.12.2021)
© AAAğrı Belediye Başkanı Savcı Sayan
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© AA
Abone ol
Habertürk'te canlı yayına katılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'yi yönetemediğini söyledi.
Habertürk televizyon kanalında Kübra Par'ın sunduğu programa katılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ekmeğe gelen zam sonrasında İstanbul Sultangazi'de oluşan Halk Ekmek kuyruğuna ilişkin "Sayın İmamoğlu İBB'yi yönetemiyor. Bunu açıkça söylesin. Eğer Halk Ekmek AK Parti'nin elinde olsaydı tüm bakkallara ekmek dağıtacaktı ve Sultangazi'deki bu kuyruklar da oluşmayacaktı" dedi.
Sayan'ın açıklamalarından bazı detaylarsa şöyle:
"Türkiye 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' veriyor. ABD ve Avrupa ülkeleri, ülkemizi Suriye'ye çevirmek için özel bir formül uyguluyor. Fakat buna direneceğiz. Devletimizin, halkımızın yanında olacağız.
Tefeciler halkımızın yıllardır kanını emiyor. Bunu yaparken vergi de kaçırıyorlar. FETÖ'nün, PKK'nın parasını çalıştırıyorlar. Aslında devlet görevini yapıyor. Kurtulmanın tek yolu mağdurun görevini yapıp korkmamasıdır. Bu belki 50-100 yıllık bir sorun. Bugün de belki en azını yaşıyoruz. Parasını malını gasp etmek için 20-30 yıl önce insanları dağa kaldırıyorlardı. Nedenine gelince; bazılarının işi bozuluyor, çeki de olabiliyor."
Ankara Halk Ekmek büfesi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2021
TÜRKİYE
İBB, zam sonrası oluşan halk ekmek kuyruğunun görüntülerini paylaştı
Dün, 20:03
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:33Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa Kovid-19'a yakalandı
04:28Giresun’da domuz sürüsü ilçe merkezine indi
04:05Azerbaycan Dışişleri: Ermenistan kışkırtıcı politikasından vazgeçmeli
03:50Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'deki operasyonlarında 215 Husi öldü
03:21Savcı Sayan: Eğer Halk Ekmek AK Parti'nin elinde olsaydı tüm bakkallara ekmek dağıtılacaktı
03:06Nijerya, 3 ülkenin havayolu şirketlerine kısıtlama getiriyor
02:32Inter, Serie A'da liderliği ele geçirdi: Hakan Çalhanoğlu skoru 3-0 yapan golü attı
02:22Taliban, Çin'den kendilerini resmen tanımasını istedi
02:06Türkiye'den İtalya'ya taziye mesajı
01:48Edirne'de sağanak yağış: Yollar kapandı, araçlarda mahsur kalanlar oldu
01:45Yemen'deki sığınmacı kampında 3 çocuk soğuktan donarak öldü
01:20Afganistan'da Taliban araçları trafik kazası geçirdi, 5 kişi öldü, 21 yaralı var
01:13Mercedes, son turda kaybedilen Formula 1 şampiyonluğunu mahkemeye taşıyacak
01:05Bakan Pakdemirli: Belki de yalnız yaşamayı sevdiğinden kimse ona ulaşamamıştı
00:57Çin’de yük gemisi battı: 9 ölü, 2 kayıp
00:50Kozan’da peş peşe iki ayrı deprem
00:42İngiltere'de koronavirüs alarm seviyesi 3'ten 4'e yükseltildi
00:40Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri kabul edildi
00:17DSÖ: Omicron mutasyonu 63 ülkede tespit edildi
00:08Eşini barıştıktan bir gün sonra öldürdü: Pompalı tüfekle 4 el ateş açtı