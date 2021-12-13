https://tr.sputniknews.com/20211213/savci-sayan-sayin-imamoglu-ibbyi-yonetemiyor-1051705179.html

Savcı Sayan: Eğer Halk Ekmek AK Parti'nin elinde olsaydı tüm bakkallara ekmek dağıtılacaktı

Savcı Sayan: Eğer Halk Ekmek AK Parti'nin elinde olsaydı tüm bakkallara ekmek dağıtılacaktı

Habertürk'te canlı yayına katılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'yi yönetemediğini... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T03:21+0300

2021-12-13T03:21+0300

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savcı sayan

ekrem imamoğlu

türkiye

ekmek

halk ekmek

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Habertürk televizyon kanalında Kübra Par'ın sunduğu programa katılan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ekmeğe gelen zam sonrasında İstanbul Sultangazi'de oluşan Halk Ekmek kuyruğuna ilişkin "Sayın İmamoğlu İBB'yi yönetemiyor. Bunu açıkça söylesin. Eğer Halk Ekmek AK Parti'nin elinde olsaydı tüm bakkallara ekmek dağıtacaktı ve Sultangazi'deki bu kuyruklar da oluşmayacaktı" dedi.Sayan'ın açıklamalarından bazı detaylarsa şöyle:"Türkiye 'Ekonomik Kurtuluş Savaşı' veriyor. ABD ve Avrupa ülkeleri, ülkemizi Suriye'ye çevirmek için özel bir formül uyguluyor. Fakat buna direneceğiz. Devletimizin, halkımızın yanında olacağız.Tefeciler halkımızın yıllardır kanını emiyor. Bunu yaparken vergi de kaçırıyorlar. FETÖ'nün, PKK'nın parasını çalıştırıyorlar. Aslında devlet görevini yapıyor. Kurtulmanın tek yolu mağdurun görevini yapıp korkmamasıdır. Bu belki 50-100 yıllık bir sorun. Bugün de belki en azını yaşıyoruz. Parasını malını gasp etmek için 20-30 yıl önce insanları dağa kaldırıyorlardı. Nedenine gelince; bazılarının işi bozuluyor, çeki de olabiliyor."

https://tr.sputniknews.com/20211212/ibb-zam-sonrasi-olusan-halk-ekmek-kuyrugunun-goruntulerini-paylasti-1051699093.html

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savcı sayan, ekrem imamoğlu, ekmek, halk ekmek