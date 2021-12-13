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Selçuk İnan: Muslera’nın durumu ciddi
Selçuk İnan: Muslera’nın durumu ciddi
Sivasspor deplasmanından 1-0 mağlubiyetle ayrılan Galatasaray’da Yardımcı Antrenör Selçuk İnan maçın ardından konuştu. İnan, “Az önce Muslera ile görüştük... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T21:51+0300
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spor
galatasaray
selçuk inan
fernando muslera
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Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-0 yenilgiyle ayrılan Galatasaray’da Yardımcı Antrenör Selçuk İnan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan İnan şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20211213/galatasarayda-galibiyet-hasreti-suruyor-1051731465.html
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galatasaray, selçuk inan, fernando muslera

Selçuk İnan: Muslera’nın durumu ciddi

21:51 13.12.2021 (güncellendi: 21:52 13.12.2021)
© İHAMuslera sakatlık
Muslera sakatlık - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© İHA
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Sivasspor deplasmanından 1-0 mağlubiyetle ayrılan Galatasaray’da Yardımcı Antrenör Selçuk İnan maçın ardından konuştu. İnan, “Az önce Muslera ile görüştük. Durumu ciddi görünüyor. Sakatlandığı için çok üzgünüz” dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-0 yenilgiyle ayrılan Galatasaray’da Yardımcı Antrenör Selçuk İnan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.
Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan İnan şunları söyledi:
"Az önce Muslera ile görüştük. Durumu ciddi görünüyor. Ama şuan konuşmak için erken. Yarınki kontrollerinde inşallah ciddi bir şey çıkmaz. Sakatlandığı için çok üzgünüz. O pozisyona gelecek olursak, bir yetkilinin bizi aydınlatmasını isterim. Çünkü sporcu sağlığının çok önemli olduğu söyleniyor. Çok önemli bir pozisyona girecekken hakem maçı durdurdu. Sporcu sağlığı bizim için daha önemli dedi. Çok doğru söyledi bence. Ama Muslera’nın pozisyonunda da sporcu sağlığı önemliydi. Hakeme bunu hatırlatmak lazım. Hakem öyle taktir etti. Son haftalarda hakemlerin taktiri hep aleyhimizde oluyor. Muslera yerdeyken golü yedik. Yerdeki kaleciydi, maçı durdurması gerekiyordu. Ben de merak ediyorum. Nedenini anlatarak bizi aydınlatırsalar seviniriz” ifadelerini kullandı."
galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
SPOR
Galatasaray'da galibiyet hasreti sürüyor
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