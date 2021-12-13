https://tr.sputniknews.com/20211213/selvi-asgari-ucretin-bugun-aciklanmasi-bekleniyor-kulagima-4-bin-70-tl-gibi-bir-sey-geldi-1051708004.html

Selvi: Asgari ücretin bugün açıklanması bekleniyor, kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi

Selvi: Asgari ücretin bugün açıklanması bekleniyor, kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi

Hürriyet gazetesi yazarı Selvi, bugün açıklanması beklenen asgari ücret ile ilgili tahminini açıkladı. Selvi, 'kulağına 4 bin 70 rakamının geldiğini' söyledi. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T09:27+0300

2021-12-13T09:27+0300

2021-12-13T09:27+0300

ekonomi

işçi

asgari ücret

ücret

abdulkadir selvi

zam

ekonomi

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında, asgari ücret için 'kulağına 4 bin 70 rakamının geldiğini' belirtti.Selvi, asgari ücretin bugün açıklanmasının gerektiğini belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in “Toplumun beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız” dediğini hatırlattı.Selvi yazısında ayrıca şunları da ifade etti:

https://tr.sputniknews.com/20211211/bakan-bilgin-asgari-ucrette-ciddi-bir-artis-saglayacagiz-bayram-havasi-yaratacak-1051676961.html

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işçi, asgari ücret, ücret, abdulkadir selvi, zam, ekonomi, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı