https://tr.sputniknews.com/20211213/selvi-asgari-ucretin-bugun-aciklanmasi-bekleniyor-kulagima-4-bin-70-tl-gibi-bir-sey-geldi-1051708004.html
Selvi: Asgari ücretin bugün açıklanması bekleniyor, kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi
Selvi: Asgari ücretin bugün açıklanması bekleniyor, kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi
Hürriyet gazetesi yazarı Selvi, bugün açıklanması beklenen asgari ücret ile ilgili tahminini açıkladı. Selvi, 'kulağına 4 bin 70 rakamının geldiğini' söyledi. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T09:27+0300
2021-12-13T09:27+0300
2021-12-13T09:27+0300
ekonomi
işçi
asgari ücret
ücret
abdulkadir selvi
zam
ekonomi
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazısında, asgari ücret için 'kulağına 4 bin 70 rakamının geldiğini' belirtti.Selvi, asgari ücretin bugün açıklanmasının gerektiğini belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in “Toplumun beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız” dediğini hatırlattı.Selvi yazısında ayrıca şunları da ifade etti:
https://tr.sputniknews.com/20211211/bakan-bilgin-asgari-ucrette-ciddi-bir-artis-saglayacagiz-bayram-havasi-yaratacak-1051676961.html
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işçi, asgari ücret, ücret, abdulkadir selvi, zam, ekonomi, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
Selvi: Asgari ücretin bugün açıklanması bekleniyor, kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi
Hürriyet gazetesi yazarı Selvi, bugün açıklanması beklenen asgari ücret ile ilgili tahminini açıkladı. Selvi, 'kulağına 4 bin 70 rakamının geldiğini' söyledi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi
bugün kaleme aldığı yazısında,
asgari ücret için 'kulağına 4 bin 70 rakamının geldiğini
' belirtti.
Selvi, asgari ücretin bugün açıklanmasının gerektiğini belirterek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in “Toplumun beklentilerini karşılayan ciddi bir asgari ücret artışı yapacağız” dediğini hatırlattı.
Selvi yazısında ayrıca şunları da ifade etti:
"Ankara’da bazı rakamlar konuşuluyor. Benim kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi. Dilerim daha çok olur ama ben duyduğumu söyleyeyim."