https://tr.sputniknews.com/20211213/senol-gunesten-besiktas-aciklamasi-herhangi-bir-sey-yok-su-anda--1051728794.html

Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması: Herhangi bir şey yok şu anda

Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması: Herhangi bir şey yok şu anda

Deneyimli teknik direktör Şenol Güneş, Beşikaş'ı çalıştıracağı iddialarına yönelik, "Herhangi bir şey yok şu anda, olduğu zaman da zaten öğrenirsiniz"... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

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2021-12-13T18:58+0300

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spor

trabzon

şenol güneş

futbol

beşiktaş

açıklama

transfer

teknik direktör

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Şenol Güneş, Beşiktaş iddialarına cevap verdi.Beşiktaş'n kendisine herhangi bir temasta bulunmadığını söyleyen Şenol Güneş, "Sezon içinde takım almam şeklinde açıklamanız oldu" denmesi üzerine, “Hayır. Benim hiçbir açıklamam olmadı. Trabzon’da evimdeydim, oradan da buraya, İstanbul’a geldim. Herhangi bir şey yok şu anda, olduğu zaman da zaten öğrenirsiniz” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211208/besiktas-teknik-direktoru-sergen-yalcin-bahane-uretmek-istemiyorum-tum-sorumluluk-bana-ait-1051549690.html

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trabzon, şenol güneş, futbol, beşiktaş, açıklama, transfer, teknik direktör