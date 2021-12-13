https://tr.sputniknews.com/20211213/senol-gunesten-besiktas-aciklamasi-herhangi-bir-sey-yok-su-anda--1051728794.html
Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması: Herhangi bir şey yok şu anda
Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması: Herhangi bir şey yok şu anda
Deneyimli teknik direktör Şenol Güneş, Beşikaş'ı çalıştıracağı iddialarına yönelik, "Herhangi bir şey yok şu anda, olduğu zaman da zaten öğrenirsiniz"... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T18:58+0300
2021-12-13T18:58+0300
2021-12-13T19:25+0300
spor
trabzon
şenol güneş
futbol
beşiktaş
açıklama
transfer
teknik direktör
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Şenol Güneş, Beşiktaş iddialarına cevap verdi.Beşiktaş'n kendisine herhangi bir temasta bulunmadığını söyleyen Şenol Güneş, "Sezon içinde takım almam şeklinde açıklamanız oldu" denmesi üzerine, “Hayır. Benim hiçbir açıklamam olmadı. Trabzon’da evimdeydim, oradan da buraya, İstanbul’a geldim. Herhangi bir şey yok şu anda, olduğu zaman da zaten öğrenirsiniz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211208/besiktas-teknik-direktoru-sergen-yalcin-bahane-uretmek-istemiyorum-tum-sorumluluk-bana-ait-1051549690.html
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trabzon, şenol güneş, futbol, beşiktaş, açıklama, transfer, teknik direktör
Şenol Güneş'ten Beşiktaş açıklaması: Herhangi bir şey yok şu anda
18:58 13.12.2021 (güncellendi: 19:25 13.12.2021)
Deneyimli teknik direktör Şenol Güneş, Beşikaş'ı çalıştıracağı iddialarına yönelik, "Herhangi bir şey yok şu anda, olduğu zaman da zaten öğrenirsiniz" açıklamasında bulundu.
Şenol Güneş, Beşiktaş iddialarına cevap verdi.
Beşiktaş'n kendisine herhangi bir temasta bulunmadığını söyleyen Şenol Güneş, "Sezon içinde takım almam şeklinde açıklamanız oldu" denmesi üzerine, “Hayır. Benim hiçbir açıklamam olmadı. Trabzon’da evimdeydim, oradan da buraya, İstanbul’a geldim. Herhangi bir şey yok şu anda, olduğu zaman da zaten öğrenirsiniz” dedi.