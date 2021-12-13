https://tr.sputniknews.com/20211213/siparisim-gecikti-diyen-kadin-kebapciya-once-bicakla-sonra-tasla-saldirdi-1051717684.html
'Siparişim gecikti' diyen kadın, kebapçıya önce bıçakla sonra taşla saldırdı
'Siparişim gecikti' diyen kadın, kebapçıya önce bıçakla sonra taşla saldırdı
Esenyurt'ta, bir kişi girdiği kebapçıda siparişinin geciktiğini iddia ederek, çalışanlara döner bıçağı ile saldırdı. Restorandan güçlükle çıkarılan kadının... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T14:26+0300
2021-12-13T14:26+0300
2021-12-13T14:26+0300
türkiye
istanbul
saldırı
esenyurt
kebapçı
kamera
adana kebap
bıçak
kebap
taş
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İddiaya göre, 17 Kasım'da dükkana gelen bir kadın, ciğer siparişi verdi. Kadın, sipariş verdikten 10 dakika sonra, "Siparişim gecikti" diyerek, restoran çalışanları ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmada çalışanlardan birinin karşılık vermesi üzerine kebapçının mutfağına giren kadın, eline aldığı döner bıçağı ile etrafa saldırdı. Çalışanlar kadını güçlükle durdurarak, dışarı çıkardı.İş yeri sahibi İsmet Erzen, gece saatlerinde dükkanını kapatıp, evine döndü. İş yerinin kapanmasının ardından yüzünü cerrahi maske ile kapatan bir kişi, dükkanın önüne geldi. Yerden aldığı 2 taşı dükkanın camına atan saldırgan, daha sonra kayıplara karıştı. Sabah dükkanına geldiğin de camın halini gören Erzen, saldırganın aynı kadın olduğundan şüphelenerek, güvenlik kamerası kayıtlarını da alıp şikayetçi oldu.'Döner bıçağı çekti'Yaşananları anlatan kebapçının sahibi İsmet Erzen, "Bir müşteri geldi. Sipariş verdi. 10 - 15 dakika pişirme süresi var. Bu süre içinde kalktı, 'Siparişi istemiyorum' dedi. Ne olduğunu sordum. Bir sorun olmadığını, bir saattir beklediğini sordu. Kardeşim o sırada tepki gösterdi. Kalktı bu sefer cama yumruk attı. Ardından mutfağa girdi, döner bıçağı çekti. Biz hemen araya girdik. Müşterimiz de vardı içerde. Sakinleştirdik, mutfaktan çıkardık. Ardından salona girdi. Üstünü başını yırtmaya başladı. Bize, 'Kasımpaşa'dan ağabeylerim gelecek' dedi. Kaldırdık dükkandan çıkardık. Biz kapanana kadar da bir şey yoktu. Sakinleştirdik gitti. İki saat sonra geliyor, camları taşlıyor. Bize zarar veriyor" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211208/arabadan-bicakla-inip-lise-ogrencilerine-saldirdilar-3-ogrenci-yaralandi-1051574681.html
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istanbul, saldırı, esenyurt, kebapçı, kamera, adana kebap, bıçak, kebap, taş
'Siparişim gecikti' diyen kadın, kebapçıya önce bıçakla sonra taşla saldırdı
Esenyurt'ta, bir kişi girdiği kebapçıda siparişinin geciktiğini iddia ederek, çalışanlara döner bıçağı ile saldırdı. Restorandan güçlükle çıkarılan kadının daha sonra tekrar gelerek, cama taş attığı iddia edildi.
İddiaya göre, 17 Kasım'da dükkana gelen bir kadın, ciğer siparişi verdi. Kadın, sipariş verdikten 10 dakika sonra, "Siparişim gecikti" diyerek, restoran çalışanları ile tartışmaya başladı.
Yaşanan tartışmada çalışanlardan birinin karşılık vermesi üzerine kebapçının mutfağına giren kadın, eline aldığı döner bıçağı ile etrafa saldırdı. Çalışanlar kadını güçlükle durdurarak, dışarı çıkardı.
İş yeri sahibi İsmet Erzen, gece saatlerinde dükkanını kapatıp, evine döndü. İş yerinin kapanmasının ardından yüzünü cerrahi maske ile kapatan bir kişi, dükkanın önüne geldi. Yerden aldığı 2 taşı dükkanın camına atan saldırgan, daha sonra kayıplara karıştı.
Sabah dükkanına geldiğin de camın halini gören Erzen, saldırganın aynı kadın olduğundan şüphelenerek, güvenlik kamerası kayıtlarını da alıp şikayetçi oldu.
'Döner bıçağı çekti'
Yaşananları anlatan kebapçının sahibi İsmet Erzen, "Bir müşteri geldi. Sipariş verdi. 10 - 15 dakika pişirme süresi var. Bu süre içinde kalktı, 'Siparişi istemiyorum' dedi. Ne olduğunu sordum. Bir sorun olmadığını, bir saattir beklediğini sordu. Kardeşim o sırada tepki gösterdi. Kalktı bu sefer cama yumruk attı. Ardından mutfağa girdi, döner bıçağı çekti. Biz hemen araya girdik. Müşterimiz de vardı içerde. Sakinleştirdik, mutfaktan çıkardık. Ardından salona girdi. Üstünü başını yırtmaya başladı. Bize, 'Kasımpaşa'dan ağabeylerim gelecek' dedi. Kaldırdık dükkandan çıkardık. Biz kapanana kadar da bir şey yoktu. Sakinleştirdik gitti. İki saat sonra geliyor, camları taşlıyor. Bize zarar veriyor" dedi.