https://tr.sputniknews.com/20211213/sirbistan-2-milyon-doz-sputnik-v-asisi-uretti-1051705959.html

Sırbistan 2 milyon doz Sputnik V aşısı üretti

Sırbistan 2 milyon doz Sputnik V aşısı üretti

Sırbistan’ın kendi topraklarında Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’den yaklaşık 2 milyon doz ürettiği bildirildi. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T04:50+0300

2021-12-13T04:50+0300

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rusya

koronavirüs aşısı

sputnik v

koronavirüs

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Açıklamayı bugün yapan Sırbistan İnovasyon ve Teknolojik Gelişme Bakanı Nenad Popovic, Rusya’nın Kovid-19 salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısından ülke içinde yaklaşık 2 milyon doz üretildiği bilgisini verdi.Popoviç, “Torlak Devlet Enstitüsü bünyesinde şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon doz Sputnik V aşısı üretildi, önümüzdeki dönemde en az 4 milyon doz üretilmesi bekleniyor. Sırbistan, Sputnik V'yi Rusya dışında üretmeye başlayan dünyanın ilk ülkesi oldu. Bu, ülkelerimizin liderleri Aleksandar Vucic ve Vladimir Putin arasındaki anlaşmanın sonucudur. Sırp halkı bunun için Rusya'ya ve Başkan Putin'e minnettar” vurgusunu yaptı.Sırp halkının büyük bir kısmının aşılanmak için özellikle Rus aşısını seçtiğini vurgulayan Popoviç, “Sırbistan vatandaşları Sputnik V aşısına muazzam güven duyuyor. Yüksek güvenlik ve etkinliğine inanıyor, bu nedenle Sırbistan'da en çok sayıda insan seçimini özellikle bu aşıdan yana yapıyor” diye konuştu.Sırbistan’ın en yakın zamanda Rusya ile Sputnik V’nin tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısından 1 milyon adet satın alınmasına ilişkin anlaşma imzalayacağını dile getiren Popoviç, sözlerini şöyle sürdürdü:Sırbistan’ın ayrıca kendi topraklarında Sputnik Light aşısı ile sprey şeklindeki Sputnik V nazal aşıyı da üretmek istediğini ifade eden Popoviç, “Rus ortaklarımızla Sırbistan Cumhuriyeti'nde Rus Sputnik Light aşısının üretimi ile ilgili görüşmeye hazırız. Son olarak, Sputnik V burun aşısını Sırbistan'da kullanma konusundaki ilgimizi Rus ortaklarımıza bildirdiğimizi vurgulamak isterim, bu aşıyı Torlak (Viroloji, Aşı ve Serum) Enstitüsü’nde üreteceğimizi umarım. Tesislerimiz bu yenilikçi aşının üretimi için hazır olabilir ve bunun Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'ndan ortaklarımızla müzakere konularından biri olmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

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