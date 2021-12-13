https://tr.sputniknews.com/20211213/sirket-acikladi-900-calisanini-zoom-uzerinden-kovan-ceo-acil-izne-ayrildi-1051711908.html

900 çalışanını Zoom üzerinden kovan CEO acilen izne ayrıldı

900 çalışanını Zoom üzerinden kovan CEO acilen izne ayrıldı

Yüzlerce çalışanını işten çıkarmak için Zoom toplantısını uygun bulan Better.com firmasında duruma müdahil olunduğu işareti veren gelişmeler yaşandı. Şirket... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T12:29+0300

2021-12-13T12:29+0300

2021-12-13T12:29+0300

betternet

zoom

kovulma

istifa

vishal garg

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ABD'de internet üzerinden ev kredisi veren Better.com şirketinde 'günde yalnızca 2 saat çalışmalarını' gerekçe göstererek 900 çalışanı video konferans uygulaması Zoom üzerinden kovan, ardından da özür dileyen CEO Vishal Garg için işler hiç de iyi gitmiyor. Çalışanların "Bu Zoom aramasını aldıysanız şanssızsınız" denilerek kovulmasının ardından üst düzey isimlerin de tepki olarak istifasını verdiği şirkette CEO Garg'ın apar topar izne ayrıldığı açıklandı. Geri kalan çalışanların da işten birdenbire çıkarılma korkusu yaşadığı şirketin geçen cuma günü alt kademelere yolladığı e-postada 'yaşanan talihsiz olaylara' değinildi. Bir süre görevinin başında olmayacak Garg'ın yerine CFO Kevin Ryan bakacak. Tarafsız üçüncü bir tarafın liderlik değerlendirmesi yapacağını duyuran şirket, değerlendirmenin sonuçları sayesinde 'uzun vadeli sürdürülebilir ve olumlu bir ortam oluşturulabileceğinin' altını çizdi.

https://tr.sputniknews.com/20211206/900-calisanini-zoom-toplantisinda-isten-cikartan-ceo-bu-aramayi-aldiysaniz-sanssizsiniz-1051494913.html

https://tr.sputniknews.com/20211208/900-calisani-canli-yayinda-isten-cikartan-patrona-tepki-sirketin-ust-duzey-uc-yetkilisi-istifa-etti-1051568545.html

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betternet, zoom, kovulma, istifa, vishal garg