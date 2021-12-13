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Şırnak'ta 1000 kırmızı yanaklı su kaplumbağasına el konuldu
Şırnak'ta 1000 kırmızı yanaklı su kaplumbağasına el konuldu
Şırnak'ta bir araçta 1000 kırmızı yanaklı su kaplumbağası ele geçirildi. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T20:57+0300
2021-12-13T20:57+0300
türkiye
şırnak
silopi
kaplumbağa
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde polis ekiplerince bir araçta ele geçirilen 1000 kırmızı yanaklı su kaplumbağasına el konuldu.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 Aralık'ta kontrol noktasında bir ticari araçta yapılan aramada 1000 kırmızı yanaklı su kaplumbağası bulundu.Ekiplerce muhafaza altına alınan kaplumbağalar, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kendilerine teslim edilen kaplumbağaların Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde veteriner gözetiminde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildiğini söyledi.Gerekli kontrollerin ardından kaplumbağaların Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim edileceğini aktaran Kalay, "İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından el konulan kaplumbağalar ile ilgili şüpheli hakkında gerekli idari yaptırım kararı şube müdürlüğümüzce alınacak" dedi.
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şırnak, silopi, kaplumbağa

Şırnak'ta 1000 kırmızı yanaklı su kaplumbağasına el konuldu

20:57 13.12.2021
© AAŞırnak'ın Silopi ilçesinde polis ekiplerince bir araçta ele geçirilen 1000 kırmızı yanaklı su kaplumbağasına el konuldu. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay açıklamada bulundu.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde polis ekiplerince bir araçta ele geçirilen 1000 kırmızı yanaklı su kaplumbağasına el konuldu. Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay açıklamada bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© AA
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Şırnak'ta bir araçta 1000 kırmızı yanaklı su kaplumbağası ele geçirildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde polis ekiplerince bir araçta ele geçirilen 1000 kırmızı yanaklı su kaplumbağasına el konuldu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 Aralık'ta kontrol noktasında bir ticari araçta yapılan aramada 1000 kırmızı yanaklı su kaplumbağası bulundu.
Ekiplerce muhafaza altına alınan kaplumbağalar, Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kendilerine teslim edilen kaplumbağaların Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde veteriner gözetiminde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildiğini söyledi.
Gerekli kontrollerin ardından kaplumbağaların Gaziantep Hayvanat Bahçesine teslim edileceğini aktaran Kalay, "İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından el konulan kaplumbağalar ile ilgili şüpheli hakkında gerekli idari yaptırım kararı şube müdürlüğümüzce alınacak" dedi.
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