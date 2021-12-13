https://tr.sputniknews.com/20211213/sokak-roportaji-yapan-youtuberlar-hakkinda-ev-hapsi-talebi-1051712915.html

Sokak röportajı yapan YouTuber'lar hakkında ev hapsi talebi

Sokak röportajı yapan YouTuber'lar hakkında ev hapsi talebi

Dün gözaltına alınan 3 YouTuber için ev hapsi talep edildiği bildirildi. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

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Sokak söyleşileri yapan İlave TV'nin sahibi Arif Kocabıyık, Kendine Muhabir’ın sahibi Hasan Köksoy, Sade vatandaş hesabının sahibi Mehmet Koyuncu ve Turan Kural gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 3 isim için ev hapsi talep edildiği aktarıldı.Antalya’da ‘Kendine Muhabir‘ isimli Youtube kanalı üzerinden sokak söyleşileri yayınlayan Hasan Köksoy şafak baskınıyla gözaltına alındı. İlave TV’den Arif Kocabıyık ve Turan Kural, ‘Sade vatandaş’ hesabının sahibi Mehmet Koyuncu da gözaltına alınanlar arasındaydı.İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi ve avukat Ömer Faruk Dağ, savcılığın, sorguların ardından, Arif Kocabıyık, Hasan Köksoy ve Turan Kural için ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk talep ettiğini aktardı.

https://tr.sputniknews.com/20211212/sokak-soylesileriyle-taninan-uc-youtuber-gozaltina-alindi-1051687860.html

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röportajlar, gözaltı, emniyet genel müdürlüğü (egm), sokak, youtuber, röportaj