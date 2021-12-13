https://tr.sputniknews.com/20211213/suudi-arabistan-onculugundeki-koalisyonun-yemendeki-operasyonlarinda-215-husi-oldu-1051705343.html

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'deki operasyonlarında 215 Husi öldü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun Yemen'deki operasyonlarında 215 Husi öldü

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Marib ili ve Batı Sahili bölgesinde son 24 saat içinde düzenlenen operasyonlarda 215 Husinin hayatını... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T03:50+0300

2021-12-13T03:50+0300

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Arap koalisyonunun Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, Marib'de 35, Batı Sahili'nde 3 operasyon düzenlendi.Marib'deki operasyonlarda 200 Husinin öldüğü, 21 aracın imha edildiği, Batı Sahili bölgesinde ise 15 Husinin hayatını kaybettiği belirtildi.Husilerden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.Yemen'deki Husi milisler Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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