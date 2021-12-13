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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211213/taliban-cinden-kendilerini-resmen-tanimasini-istedi-1051704696.html
Taliban, Çin'den kendilerini resmen tanımasını istedi
Taliban, Çin'den kendilerini resmen tanımasını istedi
Çin'in Kabil Büyükelçisi Vang Yu'nun da katıldığı Kabil'de düzenlenen bir törende konuşan Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Çin'in Taliban hükümetini resmi... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T02:22+0300
2021-12-13T02:24+0300
taliban kontrolünde afganistan
çin
afganistan
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Afganistan'da Taliban yönetimi, Çin'den resmi tanınma talep etti.Karşılıklı saygı temelinde Çin dahil tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istediklerini ifade eden Zabihullah Mücahid, Çin'in Afganistan için bölgedeki en önemli ülkelerden biri olduğunu söyledi.Mücahid, Taliban'ın, resmi hükümet olarak tanınması için gerekli şartları yerine getirdiğini ve diğer ülkelerin artık kendilerini resmi olarak tanıması gerektiğini belirtti.Mücahid, "Biz başkalarının işlerine karışmak istemiyoruz. Başkalarının da bizim iç işlerimize karışmasına izin vermeyeceğiz" dedi.Çin'in Kabil Büyükelçisi Vang Yu da ülkesinin, Afganistan'daki siyasi ve insani durumu iyileştirmek için Taliban hükümetiyle birlikte çalışacağını kaydetti.Yu, mevcut durumda Afganistan'ın gerçek bağımsızlığa kavuşması ve siyasi durumunu iyileştirmesi için uluslararası toplumun desteğine ihtiyacının olduğunu vurguladı.Yu, Çin'in ABD'ye, Afganistan'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakması için çağrıda bulunduğunu sözlerine ekledi.
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çin, afganistan, taliban

Taliban, Çin'den kendilerini resmen tanımasını istedi

02:22 13.12.2021 (güncellendi: 02:24 13.12.2021)
© REUTERS / Jorge SilvaTaliban
Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / Jorge Silva
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Çin'in Kabil Büyükelçisi Vang Yu'nun da katıldığı Kabil'de düzenlenen bir törende konuşan Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Çin'in Taliban hükümetini resmi olarak tanımasını istediklerini söyledi.
Afganistan'da Taliban yönetimi, Çin'den resmi tanınma talep etti.
Karşılıklı saygı temelinde Çin dahil tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istediklerini ifade eden Zabihullah Mücahid, Çin'in Afganistan için bölgedeki en önemli ülkelerden biri olduğunu söyledi.
Mücahid, Taliban'ın, resmi hükümet olarak tanınması için gerekli şartları yerine getirdiğini ve diğer ülkelerin artık kendilerini resmi olarak tanıması gerektiğini belirtti.
Mücahid, "Biz başkalarının işlerine karışmak istemiyoruz. Başkalarının da bizim iç işlerimize karışmasına izin vermeyeceğiz" dedi.
Çin'in Kabil Büyükelçisi Vang Yu da ülkesinin, Afganistan'daki siyasi ve insani durumu iyileştirmek için Taliban hükümetiyle birlikte çalışacağını kaydetti.
Yu, mevcut durumda Afganistan'ın gerçek bağımsızlığa kavuşması ve siyasi durumunu iyileştirmesi için uluslararası toplumun desteğine ihtiyacının olduğunu vurguladı.
Yu, Çin'in ABD'ye, Afganistan'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakması için çağrıda bulunduğunu sözlerine ekledi.
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