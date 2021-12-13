https://tr.sputniknews.com/20211213/taliban-cinden-kendilerini-resmen-tanimasini-istedi-1051704696.html

Taliban, Çin'den kendilerini resmen tanımasını istedi

Taliban, Çin'den kendilerini resmen tanımasını istedi

Çin'in Kabil Büyükelçisi Vang Yu'nun da katıldığı Kabil'de düzenlenen bir törende konuşan Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Çin'in Taliban hükümetini resmi... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T02:22+0300

2021-12-13T02:22+0300

2021-12-13T02:24+0300

taliban kontrolünde afganistan

çin

afganistan

taliban

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Afganistan'da Taliban yönetimi, Çin'den resmi tanınma talep etti.Karşılıklı saygı temelinde Çin dahil tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istediklerini ifade eden Zabihullah Mücahid, Çin'in Afganistan için bölgedeki en önemli ülkelerden biri olduğunu söyledi.Mücahid, Taliban'ın, resmi hükümet olarak tanınması için gerekli şartları yerine getirdiğini ve diğer ülkelerin artık kendilerini resmi olarak tanıması gerektiğini belirtti.Mücahid, "Biz başkalarının işlerine karışmak istemiyoruz. Başkalarının da bizim iç işlerimize karışmasına izin vermeyeceğiz" dedi.Çin'in Kabil Büyükelçisi Vang Yu da ülkesinin, Afganistan'daki siyasi ve insani durumu iyileştirmek için Taliban hükümetiyle birlikte çalışacağını kaydetti.Yu, mevcut durumda Afganistan'ın gerçek bağımsızlığa kavuşması ve siyasi durumunu iyileştirmesi için uluslararası toplumun desteğine ihtiyacının olduğunu vurguladı.Yu, Çin'in ABD'ye, Afganistan'ın dondurulmuş varlıklarını serbest bırakması için çağrıda bulunduğunu sözlerine ekledi.

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çin, afganistan, taliban