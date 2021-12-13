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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211213/talibandan-abd-ve-diger-ulkelere-iyi-iliskiler-mesaji-1051727256.html
Taliban'dan ABD ve diğer ülkelere 'iyi ilişkiler' mesajı
Taliban'dan ABD ve diğer ülkelere 'iyi ilişkiler' mesajı
Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, ABD ile bir sorunları olmadığını ve ABD de dahil tüm ülkelerle iyi ilişkiler içinde... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T18:26+0300
2021-12-13T18:26+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
taliban
eğitim
açıklama
kız çocuğu
karar
tanıma
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Muttaki, Associated Press'e (AP) verdiği mülakatta, Afganistan'da kız çocuklarının eğitimi ve uluslararası ilişkilerindeki hedeflerini değerlendirdi.ABD ile bir sorunları olmadığını ve tüm ülkelerle iyi ilişkiler içinde olmayı amaçladıklarının altını çizen Muttaki, "Afganistan'a karşı uygulanan yaptırımların kimseye bir faydası olmayacaktır. Washington ve diğer yönetimler dondurulan 10 milyar dolarlık fonlarımızı bize geri vermelidir" dedi.Kız çocukları konusunda çalıştıklarını vurguladıMuttaki, Taliban'ın kadın ve kız çocuklarına yönelik muamelesi konusunda diğer ülkelerin öfkesini anladıklarını belirterek şu anda kadınların iş yerlerinde ve okullarında erkeklerden ayrı alanları olması için çalıştıklarını söyledi.Ülkede halihazırda 34 vilayetten 10'unda kız çocuklarının 12. sınıfa kadar okuduğunu, özel okul ve üniversitelerin eğitimlerine kesintisiz devam ettiğini kaydeden Muttaki, "Yönetimde ve siyasette ilerleme kaydettik. Her geçen gün de daha çok deneyim kazanacağız. Yaptıklarımız, kadınların topluma katılmasına ilişkin verdiğimiz söze sadık olduğumuzu gösteriyor" ifadelerini kullandı.Muttaki, ağustos ayında ABD'nin çekilmesi öncesi Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na binlerce kişinin korku nedeniyle değil, daha iyi bir hayat umuduyla akın ettiğini savunarak "Ülke halkına yarar sağlayacak daha çok reform için çalışacağız" dedi.ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Frank McKenzie'nin, ABD güçlerinin ayrılmasının ardından Afganistan'da terör örgütü El Kaide unsurlarının sayısının hızla arttığı iddialarını da reddeden Muttaki, "Ne yazık ki Afganistan'a yönelik her zaman suçlamalar olmuştur ama hiç kanıt olmamıştır. McKenzie'nin elinde bir kanıt varsa bunu sunmalı. Bunun mesnetsiz bir suçlama olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.Muttaki, ABD'nin 'büyük bir millet' olduğunun altını çizerek ilişkilerinin her geçen gün daha da iyiye gitmesini umduklarını sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20211213/abd-isci-dovizlerinin-afganistana-gonderilebilmesine-resmen-izin-verdi-taliban-karardan-memnun-1051706211.html
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abd, taliban, eğitim, açıklama, kız çocuğu, karar, tanıma

Taliban'dan ABD ve diğer ülkelere 'iyi ilişkiler' mesajı

18:26 13.12.2021
© REUTERS / Jorge SilvaTaliban
Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / Jorge Silva
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Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, ABD ile bir sorunları olmadığını ve ABD de dahil tüm ülkelerle iyi ilişkiler içinde olmak istediklerini açıkladı.
Muttaki, Associated Press'e (AP) verdiği mülakatta, Afganistan'da kız çocuklarının eğitimi ve uluslararası ilişkilerindeki hedeflerini değerlendirdi.
ABD ile bir sorunları olmadığını ve tüm ülkelerle iyi ilişkiler içinde olmayı amaçladıklarının altını çizen Muttaki, "Afganistan'a karşı uygulanan yaptırımların kimseye bir faydası olmayacaktır. Washington ve diğer yönetimler dondurulan 10 milyar dolarlık fonlarımızı bize geri vermelidir" dedi.

Kız çocukları konusunda çalıştıklarını vurguladı

Muttaki, Taliban'ın kadın ve kız çocuklarına yönelik muamelesi konusunda diğer ülkelerin öfkesini anladıklarını belirterek şu anda kadınların iş yerlerinde ve okullarında erkeklerden ayrı alanları olması için çalıştıklarını söyledi.
Ülkede halihazırda 34 vilayetten 10'unda kız çocuklarının 12. sınıfa kadar okuduğunu, özel okul ve üniversitelerin eğitimlerine kesintisiz devam ettiğini kaydeden Muttaki, "Yönetimde ve siyasette ilerleme kaydettik. Her geçen gün de daha çok deneyim kazanacağız. Yaptıklarımız, kadınların topluma katılmasına ilişkin verdiğimiz söze sadık olduğumuzu gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Muttaki, ağustos ayında ABD'nin çekilmesi öncesi Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na binlerce kişinin korku nedeniyle değil, daha iyi bir hayat umuduyla akın ettiğini savunarak "Ülke halkına yarar sağlayacak daha çok reform için çalışacağız" dedi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Frank McKenzie'nin, ABD güçlerinin ayrılmasının ardından Afganistan'da terör örgütü El Kaide unsurlarının sayısının hızla arttığı iddialarını da reddeden Muttaki, "Ne yazık ki Afganistan'a yönelik her zaman suçlamalar olmuştur ama hiç kanıt olmamıştır. McKenzie'nin elinde bir kanıt varsa bunu sunmalı. Bunun mesnetsiz bir suçlama olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.
Muttaki, ABD'nin 'büyük bir millet' olduğunun altını çizerek ilişkilerinin her geçen gün daha da iyiye gitmesini umduklarını sözlerine ekledi.
Taliban kontrolünde Afganistan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
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