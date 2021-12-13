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TIME Dergisi, Elon Musk'ı 'Yılın Kişisi' seçti
TIME Dergisi, Elon Musk'ı 'Yılın Kişisi' seçti
Her yıl dünya gündeminde en çok konuşulan kişiyi 'Yılın Kişisi' olarak seçen TIME dergisi 2021'in sonucunu açıkladı. Dergi bu unvana ABD'li iş insanı Elon... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T15:48+0300
2021-12-13T16:44+0300
dünya
elon musk
time
2021
yılın kişisi
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ABD merkezli TIME Dergisi, Tesla ve SpaceX'in kurucusu, ABD'li iş insanı Elon Musk'ı 'Yılın Kişisi' olarak seçti. Dergi 2020 yılında, ABD'de 3 Kasım 2020'de düzenlenen başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Adayı Kamala Harris'i seçmişti.Her yıl dünya gündeminde en çok konuşulan kişiyi 'Yılın Kişisi' olarak seçen TIME dergisi, kısa süre önce okuyuculara açtığı anket sonuçlarını açıklamıştı. TIME dergisi anketine göre oy verenler, Brezilya'nın aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro'yu 'Yılın Kişisi' seçmişti. Fakat her yıl olduğu gibi bu yıl da nihai sonuçlar derginin editörleri tarafından belirlendi.
https://tr.sputniknews.com/20211208/time-dergisinin-2021-yilin-kisisi-anketini-brezilya-lideri-bolsonaro-kazandi-1051556086.html
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elon musk, time, 2021, yılın kişisi

TIME Dergisi, Elon Musk'ı 'Yılın Kişisi' seçti

15:48 13.12.2021 (güncellendi: 16:44 13.12.2021)
© REUTERS / Gerry ShihElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / Gerry Shih
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Her yıl dünya gündeminde en çok konuşulan kişiyi 'Yılın Kişisi' olarak seçen TIME dergisi 2021'in sonucunu açıkladı. Dergi bu unvana ABD'li iş insanı Elon Musk'ı layık gördü.
ABD merkezli TIME Dergisi, Tesla ve SpaceX'in kurucusu, ABD'li iş insanı Elon Musk'ı 'Yılın Kişisi' olarak seçti.

Dergi 2020 yılında, ABD'de 3 Kasım 2020'de düzenlenen başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Adayı Kamala Harris'i seçmişti.
Her yıl dünya gündeminde en çok konuşulan kişiyi 'Yılın Kişisi' olarak seçen TIME dergisi, kısa süre önce okuyuculara açtığı anket sonuçlarını açıklamıştı. TIME dergisi anketine göre oy verenler, Brezilya'nın aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro'yu 'Yılın Kişisi' seçmişti. Fakat her yıl olduğu gibi bu yıl da nihai sonuçlar derginin editörleri tarafından belirlendi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
DÜNYA
TIME Dergisi'nin '2021 Yılın Kişisi' anketini, Brezilya lideri Bolsonaro kazandı
8 Aralık, 10:41
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