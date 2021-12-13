Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211213/trump-netanyahu-hicbir-zaman-filistinlilerle-barisi-istemedi-1051735771.html
Trump: Netanyahu hiçbir zaman Filistinlilerle barışı istemedi
Trump: Netanyahu hiçbir zaman Filistinlilerle barışı istemedi
Eski ABD Başkanı Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun hiçbir zaman Filistinlilerle barışı istemediğini, bu nedenle de kendisinin ortaya... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T22:45+0300
2021-12-13T22:45+0300
dünya
abd
israil
filistin
donald trump
barak ravid
axios
benyamin netahyahu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104127/92/1041279242_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_262281f467c5089944e885924575c86a.jpg
ABD merkezli basın kuruluşu Axios'un muhabiri Barak Ravid, yakın zamanda piyasaya çıkaracağı kitabı için Trump ile nisanda yaptığı röportajın bir kısmını yayımladı.Yayımlanan bölüme göre, kendi yönetimi döneminde hazırlanan sözde Ortadoğu Barış Planı'nın işe yaramamasının nedeninin Netanyahu olduğunu öne süren Trump, "Netanyahu hiçbir zaman Filistinlilerle barışı istemedi" dedi.Trump, başkanlığa başladıktan kısa süre sonra barışın önündeki engelin Filistin'den ziyade Netanyahu olduğunu fark ettiğini kaydederek, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hakkında, "Abbas, ilk görüşmemizde çok iyiydi. Neredeyse baba gibiydi, bundan daha kibar olamazdı. Abbas'ın Netanyahu'dan daha çok bir barış anlaşması istediğini düşündüm." ifadelerini kullandı.Abbas'ın barış istemesine rağmen Netanyahu'nun beklemek istediğini söyleyen Trump, "Benim tüm hayatım anlaşmalarla geçti. Bibi (Netanyahu) ile birkaç dakika telefonda konuştuktan sonra, sözünü kestim ve 'Bibi, sen anlaşmak istemiyorsun değil mi?' dedim. O da kem küm etti. Bibi'nin hiçbir zaman anlaşma istemediğini düşünüyorum." dedi.Trump Netanyahu'yu sadakatsizlik ile suçlayıp aşağılamıştıRavid, 10 Aralık Cuma röportajından başka bir kısmı yayımlamıştı.Trump yayımlanan bölümde, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim zaferini ilk kutlayan kişinin Netanyahu olmasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtmiş ve Netanyahu'yu "sadakatsizlik" ile suçlamıştı.O günden bu yana Netanyahu ile hiç konuşmadığını vurgulayan Trump, Netanyahu hakkında aşağılayıcı ifadeler kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211211/netanyahu-trumpin-elestirileri-uzerine-bideni-tebrik-etmesinin-onemli-oldugunu-soyledi-1051661965.html
israil
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104127/92/1041279242_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_c9f52e5b31dcbbdfddf80b31058d00ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, israil, filistin, donald trump, barak ravid, axios, benyamin netahyahu

Trump: Netanyahu hiçbir zaman Filistinlilerle barışı istemedi

22:45 13.12.2021
© REUTERS / BRENDAN MCDERMIDDonald Trump ve Benyamin Netanyahu
Donald Trump ve Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / BRENDAN MCDERMID
Abone ol
Eski ABD Başkanı Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun hiçbir zaman Filistinlilerle barışı istemediğini, bu nedenle de kendisinin ortaya koyduğu sözde Orta Doğu Barış Planı'nın işe yaramadığını kaydetti.
ABD merkezli basın kuruluşu Axios'un muhabiri Barak Ravid, yakın zamanda piyasaya çıkaracağı kitabı için Trump ile nisanda yaptığı röportajın bir kısmını yayımladı.
Yayımlanan bölüme göre, kendi yönetimi döneminde hazırlanan sözde Ortadoğu Barış Planı'nın işe yaramamasının nedeninin Netanyahu olduğunu öne süren Trump, "Netanyahu hiçbir zaman Filistinlilerle barışı istemedi" dedi.
Trump, başkanlığa başladıktan kısa süre sonra barışın önündeki engelin Filistin'den ziyade Netanyahu olduğunu fark ettiğini kaydederek, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hakkında, "Abbas, ilk görüşmemizde çok iyiydi. Neredeyse baba gibiydi, bundan daha kibar olamazdı. Abbas'ın Netanyahu'dan daha çok bir barış anlaşması istediğini düşündüm." ifadelerini kullandı.
Abbas'ın barış istemesine rağmen Netanyahu'nun beklemek istediğini söyleyen Trump, "Benim tüm hayatım anlaşmalarla geçti. Bibi (Netanyahu) ile birkaç dakika telefonda konuştuktan sonra, sözünü kestim ve 'Bibi, sen anlaşmak istemiyorsun değil mi?' dedim. O da kem küm etti. Bibi'nin hiçbir zaman anlaşma istemediğini düşünüyorum." dedi.

Trump Netanyahu'yu sadakatsizlik ile suçlayıp aşağılamıştı

Ravid, 10 Aralık Cuma röportajından başka bir kısmı yayımlamıştı.
Trump yayımlanan bölümde, ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim zaferini ilk kutlayan kişinin Netanyahu olmasının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirtmiş ve Netanyahu'yu "sadakatsizlik" ile suçlamıştı.
O günden bu yana Netanyahu ile hiç konuşmadığını vurgulayan Trump, Netanyahu hakkında aşağılayıcı ifadeler kullanmıştı.
Donald Trump ve Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2021
DÜNYA
Netanyahu, Trump'ın eleştirileri üzerine, Biden'ı tebrik etmesinin 'önemli olduğunu' söyledi
11 Aralık, 00:49
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:05İmamoğlu: Halk Ekmek kuyruğundaki vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlanmasından memnun değilim
23:03Bakan Varank: Son 5 yılda üniversitelerdeki projelere 3 milyar lira destek verdik
22:55Ayhan Bilgen, 'Yolcu yolunda gerek' diyerek HDP'den istifa etti
22:45Trump: Netanyahu hiçbir zaman Filistinlilerle barışı istemedi
22:39Rusya: İdlib'de düzenlenen füze saldırısında bir Suriyeli asker hayatını kaybetti
22:37Enerji Bakanı Dönmez: Karadeniz gazı 2023'te evlerde
22:34Palandöken: Vergi, harç ve cezaların artış oranı, yeniden değerleme oranının yarısını geçmemeli
22:31Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Aşıların Omicron'a karşı etkinliğinin testi 3 hafta alır
22:22Bakan Ersoy: Sinema sektörüne 94 milyon 797 bin TL destek sağladık
22:21Rusya'daki Dünya Kupası sırasında mücevherat çalan Kolombiyalı, 5 yıl hapse mahkum edildi
22:14Diyaliz sırasında hastanın sedyeden düşerek öldüğü iddiası: 2 milyon liralık tazminat davası açıldı
22:11Avrupa'da gaz fiyatları 118.7 euro'yu buldu
22:07İBB Meclisi'nde, 'terörle iltisaklı kişiler belediyede işe alındı' tartışması
21:54Litvanya'da Belarus mallarının ithalatını ve transit geçişini yasaklamak için yasa tasarısı
21:51Selçuk İnan: Muslera’nın durumu ciddi
21:46Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda bir ayda üçüncü yangın
21:45ABD'de cenaze törenine saldırı: 1 ölü, 13 yaralı
21:35İran: Nükleer müzakerelerde karşı tarafın endişelerini gidermeye hazırız
21:29İzmir Valisi Köşger: Omicron'lu vakaların yurt dışı bağlantıları yok
21:21İsrail Başbakanı 'BAE ile bağlarının bölgedeki ilişki ağı için köşe taşı' olmasını diledi