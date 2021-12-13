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https://tr.sputniknews.com/20211213/tunusta-25-temmuz-2022de-referanduma-17-aralik-2022de-erken-genel-secime-gidilecek-1051737331.html
Tunus gelecek yıl referandum ve parlamento seçimleri için sandık başına gidecek
Tunus gelecek yıl referandum ve parlamento seçimleri için sandık başına gidecek
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2022'de hükümet sistemi değişikliği için Anayasa referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T23:57+0300
2021-12-13T23:57+0300
dünya
tunus
referandum
seçim
anayasa
kays said
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Tunus’ta gelecek yıl halk sandık başına gidecek. Tunus Devlet Başkanı Kays Said yaptığı açıklamada, gelecek yıl anayasa reformu için 25 Temmuz'da referandum, 17 Aralık’ta ise erken parlamento seçimlerinin düzenleneceğini açıkladı.Anayasada yapılacak değişikliklerin ocak ayından itibaren halka açık bir çevrimiçi istişareyi takiben yapılacağını aktaran Said, yeni seçime kadar parlamentonun askıda kalacağını sözlerine ekledi.Devlet Başkanı Said, 25 Temmuz gecesi Kartaca kentindeki Devlet Başkanlığı Sarayı’ndan gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğunu duyurmuştu. Said, 22 Eylül'de kendine geniş yetkiler tanıyan yeni kararnameler yayımlamış ve Bakanlar Kurulu parlamentoya değil Devlet Başkanına karşı sorumlu hale gelmişti.
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tunus, referandum, seçim, anayasa, kays said

Tunus gelecek yıl referandum ve parlamento seçimleri için sandık başına gidecek

23:57 13.12.2021
© AA / MOHAMED MESSARATunus Cumhurbaşkanı Kays Said,
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© AA / MOHAMED MESSARA
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Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2022'de hükümet sistemi değişikliği için Anayasa referandumuna, 17 Aralık 2022'de de erken genel seçime gidileceğini duyurdu.
Tunus’ta gelecek yıl halk sandık başına gidecek. Tunus Devlet Başkanı Kays Said yaptığı açıklamada, gelecek yıl anayasa reformu için 25 Temmuz'da referandum, 17 Aralık’ta ise erken parlamento seçimlerinin düzenleneceğini açıkladı.
Anayasada yapılacak değişikliklerin ocak ayından itibaren halka açık bir çevrimiçi istişareyi takiben yapılacağını aktaran Said, yeni seçime kadar parlamentonun askıda kalacağını sözlerine ekledi.
Devlet Başkanı Said, 25 Temmuz gecesi Kartaca kentindeki Devlet Başkanlığı Sarayı’ndan gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında, "ülkenin tehlikede olduğu" gerekçesiyle Tunus Başbakanı Hişam El-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin yetkilerini dondurduğunu duyurmuştu.
Said, 22 Eylül'de kendine geniş yetkiler tanıyan yeni kararnameler yayımlamış ve Bakanlar Kurulu parlamentoya değil Devlet Başkanına karşı sorumlu hale gelmişti.
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