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Türkiye'de 24 saatte 18 bin 796 vaka tespit edildi, 171 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 24 saatte 18 bin 796 vaka tespit edildi, 171 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T19:32+0300
2021-12-13T19:44+0300
vaka
koronavirüs
koronavirüs
vaka sayısı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında son duruma ilişkin "Fark nedir? Kovid-19 salgını ortaya çıktığı aylarda ve bu yılın başlarındaki kadar korkutucu değil. Neden? Sosyal hayatı eski ölçüde tahrip etmiyor. Neden? Çoğu insan hastalığı oldukça hafif geçiriyor. Neden? Bu soruların ilk sıradaki cevabı aşıdır. Eksik aşılarınızı tamamlayın" açıklamasını yaptı.
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vaka, koronavirüs, vaka sayısı

Türkiye'de 24 saatte 18 bin 796 vaka tespit edildi, 171 kişi hayatını kaybetti

19:32 13.12.2021 (güncellendi: 19:44 13.12.2021)
© AATürkiye'de koronavirüs: Son 24 saatte 23 bin 867 yeni vaka, 229 can kaybı
Türkiye'de koronavirüs: Son 24 saatte 23 bin 867 yeni vaka, 229 can kaybı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© AA
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Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında son duruma ilişkin "Fark nedir? Kovid-19 salgını ortaya çıktığı aylarda ve bu yılın başlarındaki kadar korkutucu değil. Neden? Sosyal hayatı eski ölçüde tahrip etmiyor. Neden? Çoğu insan hastalığı oldukça hafif geçiriyor. Neden? Bu soruların ilk sıradaki cevabı aşıdır. Eksik aşılarınızı tamamlayın" açıklamasını yaptı.
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