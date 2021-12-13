https://tr.sputniknews.com/20211213/turkiyede-24-saatte-18-bin-796-vaka-tespit-edildi-171-kisi-hayatini-kaybetti-1051730356.html

Türkiye'de 24 saatte 18 bin 796 vaka tespit edildi, 171 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 24 saatte 18 bin 796 vaka tespit edildi, 171 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T19:32+0300

2021-12-13T19:32+0300

2021-12-13T19:44+0300

vaka

koronavirüs

koronavirüs

vaka sayısı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında son duruma ilişkin "Fark nedir? Kovid-19 salgını ortaya çıktığı aylarda ve bu yılın başlarındaki kadar korkutucu değil. Neden? Sosyal hayatı eski ölçüde tahrip etmiyor. Neden? Çoğu insan hastalığı oldukça hafif geçiriyor. Neden? Bu soruların ilk sıradaki cevabı aşıdır. Eksik aşılarınızı tamamlayın" açıklamasını yaptı.

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2021

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vaka, koronavirüs, vaka sayısı