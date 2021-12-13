Türkiye'de 24 saatte 18 bin 796 vaka tespit edildi, 171 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında son duruma ilişkin "Fark nedir? Kovid-19 salgını ortaya çıktığı aylarda ve bu yılın başlarındaki kadar korkutucu değil. Neden? Sosyal hayatı eski ölçüde tahrip etmiyor. Neden? Çoğu insan hastalığı oldukça hafif geçiriyor. Neden? Bu soruların ilk sıradaki cevabı aşıdır. Eksik aşılarınızı tamamlayın" açıklamasını yaptı.
Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs salgınında son duruma ilişkin "Fark nedir? Kovid-19 salgını ortaya çıktığı aylarda ve bu yılın başlarındaki kadar korkutucu değil. Neden? Sosyal hayatı eski ölçüde tahrip etmiyor. Neden? Çoğu insan hastalığı oldukça hafif geçiriyor. Neden? Bu soruların ilk sıradaki cevabı aşıdır. Eksik aşılarınızı tamamlayın" açıklamasını yaptı.
FARK NEDİR? Covid-19 salgını ortaya çıktığı aylarda ve bu yılın başlarındaki kadar korkutucu değil. Neden? Sosyal hayatı eski ölçüde tahrip etmiyor. Neden? Çoğu insan hastalığı oldukça hafif geçiriyor. Neden? Bu soruların ilk sıradaki cevabı aşıdır. Eksik aşılarınızı tamamlayın pic.twitter.com/LDP6tJ6SMx