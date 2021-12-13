https://tr.sputniknews.com/20211213/turkiyeden-italyaya-taziye-mesaji-1051704585.html

Türkiye'den İtalya'ya taziye mesajı

Türkiye'den İtalya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İtalya’nın Sicilya Adası'ndaki doğalgaz patlamasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Sicilya Adası'nın Ravanusa kasabasında meydana gelen doğalgaz patlaması nedeniyle birçok binanın çökmesi ve enkaz altında kalanlar için sürdürülen arama kurtarma çalışmalarının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.Anadolu Ajansı'nın haberine göre; açıklamada, "Bu elim hadisede hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa dileklerimizi, dost ve müttefik İtalya hükümetine ve halkına taziyelerimizi iletiyoruz" ifadesi kullanıldı.İtalyan basını, Sicilya Adası'na bağlı Ravanusa kasabasında sabah doğalgaz patlamasında 3 evin çöktüğünü, 3 evin ise hasar gördüğünü duyurmuştu.Patlamayla birlikte enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişiyle irtibat kopmuştu.

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