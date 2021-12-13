https://tr.sputniknews.com/20211213/ubs-turk-lirasi-icin-rapor-yayimlamayi-sonlandirdi--1051710861.html

UBS, Türk Lirası için rapor yayımlamayı sonlandırdı

UBS, Türk Lirası için rapor yayımlamayı sonlandırdı

UBS, bundan sonra Türk Lirası'yla ilgili rapor yayımlamayacaklarını açıkladı ve yatırımcılardan son yayımladıkları Türk Lirası tavsiye raporlarını dikkate... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T11:19+0300

2021-12-13T11:19+0300

2021-12-13T11:21+0300

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UBS Analisti Tilmann Kolb, bundan sonra Türk Lirası'yla ilgili rapor yayımlamayacaklarını ve yatırımcıların, son yayımladıkları Türk lirası tavsiye raporlarını dikkate almamalarını istediklerini belirten bir müşteri notu yayımladı. BloombergHT'nin aktardığına göre UBS analisti Kolb en son kasım ayının sonlarında bir rapor yayımlayarak, TL’deki değer kaybının mevcut para politikası çerçevesinin enflasyonla mücadelede yetersiz olduğu görüşünü yansıttığını ve bu nedenle daha fazla değer kaybı ihtimalini göz ardı etmediklerini belirtmişti. “Mevcut tahminlerimiz politika yapıcıların para birimindeki değer kaybına tepki vereceği varsayımına dayalı. Buna karşın mevcut politikaya bağlılığı devam ettirebilir. Bu da daha fazla değer kaybına neden olabilir” diyen Kolb, dolar/TL'nin 2022 ilk çeyreğinde 10.2'ye 2022 yıl sonunda ise 10.8'e ulaşmasını beklediklerini ifade etmişti. UBS, 5 Ekim’de de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentisiyle ilgili bir rapor yayımlamış ve TCMB’nin 2021 sonuna kadar 50 baz puanlık bir faiz indirimine daha giderek faizleri yüzde 17.50’ye çekmesini beklediklerini belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211213/dolar-14-tlyi-asti-1051708256.html

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