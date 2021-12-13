https://tr.sputniknews.com/20211213/uefa-avrupa-liginde-play-off-turu-eslesmeleri-belli-oldu-1051720061.html

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde play-off turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T15:31+0300

2021-12-13T15:31+0300

2021-12-13T15:45+0300

spor

galatasaray

futbol

avrupa ligi

uefa şampiyonlar ligi

kura çekimi

uefa avrupa ligi

eşleşme

kura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048383970_0:13:940:542_1920x0_80_0_0_a2ef7fe919fe9bebcc76d5612b58fe22.jpg

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonundaki play-off eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen çekiliş sonucu belli oldu.Aynı ülkeden takımların eşleşemeyeceği kura çekimine, UEFA Avrupa Ligi gruplarında 2. sırayı alan ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenen 8'er kulüp katıldı.Milli futbolcu Merih Demiral'ın da forma giydiği Atalanta, Olympiakos ile eşleşti.Avrupa Ligi play-off turu ilk maçları 17, rövanşları ise 24 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak. Eşleşmelerin galipleri son 16 turuna yükselecek.Galatasaray'ın da katılacağı son 16 turu kura çekimi, 25 Şubat 2022'de gerçekleşecek.Eşleşmeler şöyle:Sevilla (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)Atalanta (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan)Leipzig (Almanya) - Real Sociedad (İspanya)Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya)Zenit (Rusya) - Real Betis (İspanya)Borussia Dortmund (Almanya) - Rangers (İskoçya)Sheriff (Moldova) - Braga (Portekiz)Porto (Portekiz)​​ - Lazio (İtalya)

https://tr.sputniknews.com/20211213/uefa-sampiyonlar-liginde-son-16-turu-eslesmeleri-belli-oldu-1051718018.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

galatasaray, futbol, avrupa ligi, uefa şampiyonlar ligi, kura çekimi, uefa avrupa ligi, eşleşme, kura