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UEFA Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu: Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag
UEFA Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu: Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag
UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamalarının sona ermesinin ardından play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi. Sarı-lacivertlilerin rakibi Slavia Prag oldu. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T16:34+0300
2021-12-13T16:52+0300
spor
fenerbahçe
eşleşme
uefa avrupa konferans ligi
slavia prag
uefa konferans ligi
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Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Konferans Ligi playoff turunda kura çekimi saat 16.00'da başladı.Fenerbahçe, kura sonucunda Slavia Prag ile eşleştiSarı-lacivertliler ilk maçını 17 Şubat Perşembe günü Kadıköy'de konuk edecek. Rövanş karşılaşması ise 24 Şubat'ta oynanacak.Eşleşmeler şöyle:Marsilya - KarabağMaccabi Tel Aviv - PSVFenerbahçe - Slavia PragFC Midtjylland - PAOKLeicester City - RandersCeltic - Bodo GlimtSparta Prag - PartizanRapid Wien - Tottenham/VitesseKurada sıkıntılı anlar yaşandıUEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kuralarının teknik bir arıza nedeniyle tekrarlanacağının duyurulmasının ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi kura töreni sırasında da benzer bir durum yaşandı.Celtic ile eşleşen Bodo/Glimt takımının adı, ekrandaki tabloya yansıtılamadığı için teknik aksaklık giderilene kadar çekilişe birkaç dakika ara verildi. Hatanın düzeltilmesinin ardından kura töreni tamamlanabildi.
https://tr.sputniknews.com/20211213/uefa-sampiyonlar-ligi-son-16-turu-kura-cekimi-tekrarlanacak-1051721227.html
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fenerbahçe, eşleşme, uefa avrupa konferans ligi, slavia prag, uefa konferans ligi

UEFA Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu: Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag

16:34 13.12.2021 (güncellendi: 16:52 13.12.2021)
© Fotoğraf : UEFAUEFA Avrupa Konferans Ligi'nin kupası tanıtıldı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin kupası tanıtıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© Fotoğraf : UEFA
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UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamalarının sona ermesinin ardından play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi. Sarı-lacivertlilerin rakibi Slavia Prag oldu.
Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Konferans Ligi playoff turunda kura çekimi saat 16.00'da başladı.

Fenerbahçe, kura sonucunda Slavia Prag ile eşleşti

Sarı-lacivertliler ilk maçını 17 Şubat Perşembe günü Kadıköy'de konuk edecek. Rövanş karşılaşması ise 24 Şubat'ta oynanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
SPOR
Hata nedeniyle Şampiyonlar Ligi kura çekimi tekrarlanacak
15:54
Eşleşmeler şöyle:
Marsilya - Karabağ
Maccabi Tel Aviv - PSV
Fenerbahçe - Slavia Prag
FC Midtjylland - PAOK
Leicester City - Randers
Celtic - Bodo Glimt
Sparta Prag - Partizan
Rapid Wien - Tottenham/Vitesse

Kurada sıkıntılı anlar yaşandı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kuralarının teknik bir arıza nedeniyle tekrarlanacağının duyurulmasının ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi kura töreni sırasında da benzer bir durum yaşandı.
Celtic ile eşleşen Bodo/Glimt takımının adı, ekrandaki tabloya yansıtılamadığı için teknik aksaklık giderilene kadar çekilişe birkaç dakika ara verildi. Hatanın düzeltilmesinin ardından kura töreni tamamlanabildi.
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