https://tr.sputniknews.com/20211213/uefa-konferans-liginde-eslesmeler-belli-oldu-fenerbahcenin-rakibi-slavia-prag--1051723248.html

UEFA Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu: Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag

UEFA Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu: Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag

UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamalarının sona ermesinin ardından play-off turu kura çekimi gerçekleştirildi. Sarı-lacivertlilerin rakibi Slavia Prag oldu. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T16:34+0300

2021-12-13T16:34+0300

2021-12-13T16:52+0300

spor

fenerbahçe

eşleşme

uefa avrupa konferans ligi

slavia prag

uefa konferans ligi

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Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Konferans Ligi playoff turunda kura çekimi saat 16.00'da başladı.Fenerbahçe, kura sonucunda Slavia Prag ile eşleştiSarı-lacivertliler ilk maçını 17 Şubat Perşembe günü Kadıköy'de konuk edecek. Rövanş karşılaşması ise 24 Şubat'ta oynanacak.Eşleşmeler şöyle:Marsilya - KarabağMaccabi Tel Aviv - PSVFenerbahçe - Slavia PragFC Midtjylland - PAOKLeicester City - RandersCeltic - Bodo GlimtSparta Prag - PartizanRapid Wien - Tottenham/VitesseKurada sıkıntılı anlar yaşandıUEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kuralarının teknik bir arıza nedeniyle tekrarlanacağının duyurulmasının ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi kura töreni sırasında da benzer bir durum yaşandı.Celtic ile eşleşen Bodo/Glimt takımının adı, ekrandaki tabloya yansıtılamadığı için teknik aksaklık giderilene kadar çekilişe birkaç dakika ara verildi. Hatanın düzeltilmesinin ardından kura töreni tamamlanabildi.

https://tr.sputniknews.com/20211213/uefa-sampiyonlar-ligi-son-16-turu-kura-cekimi-tekrarlanacak-1051721227.html

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