UEFA Konferans Ligi'nde eşleşmeler belli oldu: Fenerbahçe'nin rakibi Slavia Prag

Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Konferans Ligi playoff turunda kura çekimi saat 16.00'da başladı.Fenerbahçe, kura sonucunda Slavia Prag ile eşleştiSarı-lacivertliler ilk maçını 17 Şubat Perşembe günü Kadıköy'de konuk edecek. Rövanş karşılaşması ise 24 Şubat'ta oynanacak.Eşleşmeler şöyle:Marsilya - KarabağMaccabi Tel Aviv - PSVFenerbahçe - Slavia PragFC Midtjylland - PAOKLeicester City - RandersCeltic - Bodo GlimtSparta Prag - PartizanRapid Wien - Tottenham/VitesseKurada sıkıntılı anlar yaşandıUEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kuralarının teknik bir arıza nedeniyle tekrarlanacağının duyurulmasının ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi kura töreni sırasında da benzer bir durum yaşandı.Celtic ile eşleşen Bodo/Glimt takımının adı, ekrandaki tabloya yansıtılamadığı için teknik aksaklık giderilene kadar çekilişe birkaç dakika ara verildi. Hatanın düzeltilmesinin ardından kura töreni tamamlanabildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kuralarının teknik bir arıza nedeniyle tekrarlanacağının duyurulmasının ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi kura töreni sırasında da benzer bir durum yaşandı.
Celtic ile eşleşen Bodo/Glimt takımının adı, ekrandaki tabloya yansıtılamadığı için teknik aksaklık giderilene kadar çekilişe birkaç dakika ara verildi. Hatanın düzeltilmesinin ardından kura töreni tamamlanabildi.