https://tr.sputniknews.com/20211213/uefa-sampiyonlar-liginde-son-16-turu-eslesmeleri-belli-oldu-1051718018.html

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmelerine göre Messi'nin formasını giydiği Paris Saint-Germain, Ronaldo'lu Manchester United ile karşı karşıya gelecek. 13.12.2021, Sputnik Türkiye

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spor

lionel messi

hakan çalhanoğlu

burak yılmaz

uefa şampiyonlar ligi

ronaldo

paris saint-germain (psg)

zeki çelik

yusuf yazıcı

manchester united

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Aynı ülke ve gruptan takımların eşleşemediği çekilişe son şampiyon unvanıyla katılan Chelsea'nin rakibi, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille oldu. Bir diğer milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun oynadığı Inter ise Ajax ile eşleşti. Lionel Messi'nin formasını giydiği Paris Saint-Germain ile Cristiano Ronaldo'nun takımı Manchester United arasındaki eşleşme de dikkati çekti. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 15-16 ile 22-23 Şubat, rövanşları ise 8-9 ile 15-16 Mart 2022 tarihlerinde oynanacak. Eşleşmeler şöyle:

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lionel messi, hakan çalhanoğlu, burak yılmaz, uefa şampiyonlar ligi, ronaldo, paris saint-germain (psg), zeki çelik, yusuf yazıcı, manchester united, kura