https://tr.sputniknews.com/20211213/ukraynadaki-fabrikada-turkiye-yapimi-anka-ihalari-uretilecek-1051716128.html

Ukrayna’daki fabrikada Türkiye yapımı ANKA İHA’ları üretilecek

Ukrayna’daki fabrikada Türkiye yapımı ANKA İHA’ları üretilecek

Kiev yakınlarında Ukrayna-Türkiye ortaklığı ile inşa edilmekte olan bir fabrikada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii şirketi tarafından geliştirilen ANKA tipi... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T13:52+0300

2021-12-13T13:52+0300

2021-12-13T13:54+0300

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iha

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bayraktar

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Gazeta.ru haber sitesinin aktardığına göre, Ukrayna’nın doğusundaki Donbass’ta süren çatışmaların sona erdirilmesi için oluşturulan temas grubunun Ukrayna sözcülerinden Aleksey Arestoviç, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yakınlarında inşa edilmekte olan insansız hava aracı (İHA) fabrikasına ilişkin, “Şu an Vasilkov şehrinde bir fabrika inşa ediliyor. Bu fabrikada Ukrayna-Türkiye işbirliği ile insansız hava araçları üretilecek. Bunlardan birisi de ANKA tipi ağır insansız hava aracı” dedi. İlk parti 2022 sonunda üretilmiş olacak Arestoviç, “Üretilecek insansız hava araçlarında Ukrayna motorları kullanılacak, araçların gövdeleri ve diğer geri kalan kısımlarıysa Türk üretimi olacak” diye ekledi. “İleride bu fabrikada Ukrayna’nın geliştirdiği insansız hava araçları da üretilecek” diyen Arestoviç, söz konusu fabrikada, diğer insansız ve insanlı hava araçlarına karşı eyleme geçebilecek İHA’ların da üretilebileceğini kaydetti. Kiev yakınlarında yer alacak bu fabrikanın, ilk insansız hava araçlarını, 2022 sonunda üretmiş olmasının planlandığını da ekledi. Ukrayna’nın doğusunda Bayraktar ve Javelin kullanımı gizli bilgi kapsamına alındı Resmi verilere göre geçen sene aralık ayında Ukrayna’nın elinde, Bayraktar tipi altı insansız hava aracı bulunuyordu. Türkiye yapımı bu araçların, Kiev tarafından ülkenin doğusunda çatışmaların sürdüğü alanda kullanıldığı biliniyor. Rusya tarafı da bu konuda pek çok kez endişelerini dile getirdi. Bunun yanında Ukrayna Genelkurmayı da ülkenin doğusunda çatışmaların sürdüğü Donbass bölgesinde Bayraktar insansız hava araçları ve ABD yapımı Javelin tanksavar füze sistemlerinin kullanımını, gizli bilgi kapsamına aldı ve bu bilgilere erişimi kısıtladı.

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https://tr.sputniknews.com/20211211/pentagon-ekim-ayinda-ukraynaya-30-javelin-tanksavar-fuze-sistemi-teslim-edildi-1051674297.html

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rusya, donbass, ukrayna, türkiye, iha, javelin, bayraktar