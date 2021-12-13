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https://tr.sputniknews.com/20211213/votkanin-ardindan-dezenfektan-icen-ukraynali-denizci-hayatini-kaybetti-1051719488.html
Votkanın ardından dezenfektan içen Ukraynalı denizci hayatını kaybetti
Votkanın ardından dezenfektan içen Ukraynalı denizci hayatını kaybetti
Samsun açıklarındaki yük gemisinde önce votka, ardından da dezenfektan içtiği iddia edilen 26 yaşındaki Ukraynalı denizci, tedavi altına alındığı hastanede... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T15:20+0300
2021-12-13T15:28+0300
dezenfektan
türkiye
rusya
samsun
ölüm
votka
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Rusya’dan Samsun’a buğday getiren yabancı bandıralı yük gemisinde görevli Ukrayna uyruklu 26 yaşındaki Maksym Stovba’nın 28 Kasım'da, gemi Samsun açıklarındayken önce votka ardından da dezenfektan içtiği iddia edildi. Zehirlenen genç denizci, gemi ile Samsun Limanı’na getirilerek buradan da ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Komaya giren Maksym Stovba, tedavi altına alındığı hastanenin yoğun bakım servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hayatını kaybetti.
https://tr.sputniknews.com/20211212/dezenfektanla-sakalasirken-arkadasini-yakti-1051685312.html
türkiye
rusya
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dezenfektan, rusya, samsun, ölüm, votka

Votkanın ardından dezenfektan içen Ukraynalı denizci hayatını kaybetti

15:20 13.12.2021 (güncellendi: 15:28 13.12.2021)
© TwitterDezenfektan
Dezenfektan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© Twitter
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Samsun açıklarındaki yük gemisinde önce votka, ardından da dezenfektan içtiği iddia edilen 26 yaşındaki Ukraynalı denizci, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Rusya’dan Samsun’a buğday getiren yabancı bandıralı yük gemisinde görevli Ukrayna uyruklu 26 yaşındaki Maksym Stovba’nın 28 Kasım'da, gemi Samsun açıklarındayken önce votka ardından da dezenfektan içtiği iddia edildi.
Zehirlenen genç denizci, gemi ile Samsun Limanı’na getirilerek buradan da ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Komaya giren Maksym Stovba, tedavi altına alındığı hastanenin yoğun bakım servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hayatını kaybetti.
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