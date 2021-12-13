https://tr.sputniknews.com/20211213/votkanin-ardindan-dezenfektan-icen-ukraynali-denizci-hayatini-kaybetti-1051719488.html

Votkanın ardından dezenfektan içen Ukraynalı denizci hayatını kaybetti

Votkanın ardından dezenfektan içen Ukraynalı denizci hayatını kaybetti

Samsun açıklarındaki yük gemisinde önce votka, ardından da dezenfektan içtiği iddia edilen 26 yaşındaki Ukraynalı denizci, tedavi altına alındığı hastanede... 13.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-13T15:20+0300

2021-12-13T15:20+0300

2021-12-13T15:28+0300

dezenfektan

türkiye

rusya

samsun

ölüm

votka

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Rusya’dan Samsun’a buğday getiren yabancı bandıralı yük gemisinde görevli Ukrayna uyruklu 26 yaşındaki Maksym Stovba’nın 28 Kasım'da, gemi Samsun açıklarındayken önce votka ardından da dezenfektan içtiği iddia edildi. Zehirlenen genç denizci, gemi ile Samsun Limanı’na getirilerek buradan da ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Komaya giren Maksym Stovba, tedavi altına alındığı hastanenin yoğun bakım servisinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün akşam hayatını kaybetti.

https://tr.sputniknews.com/20211212/dezenfektanla-sakalasirken-arkadasini-yakti-1051685312.html

türkiye

rusya

samsun

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dezenfektan, rusya, samsun, ölüm, votka