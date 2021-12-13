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https://tr.sputniknews.com/20211213/yegenini-sonun-basak-cengiz-gibi-olacak-diyerek-tehdit-eden-adam-tutuklandi-1051707454.html
Yeğenini 'Sonun Başak Cengiz gibi olacak' diyerek tehdit eden adam tutuklandı
Yeğenini 'Sonun Başak Cengiz gibi olacak' diyerek tehdit eden adam tutuklandı
Ş.A.’nın hayatı, aynı binada oturan dayısı Zafer Duran’ın zorbalığıyla kâbusa döndü. Kılıç ve silahla evi basan dayısının “Sonun Başak gibi olacak” diyecek... 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T08:03+0300
2021-12-13T08:01+0300
yaşam
tehdit
kadına şiddet
cinayet
başak cengiz
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İstanbul Kağıthane'de annesiyle birlikte yaşayan işitme engelliler eğitmeni Ş.A., 3 yıl önce babasını kaybetti. Aile apartmanında ikamet eden genç kadının dayısı Zafer Duran da aynı binada yaşıyordu.İşletmeci olan dayı Zafer Duran, babasının ölümü ardından sürekli yeğeninin hayatına müdahale ediyor, evlerine misafir gelmesine izin vermiyor, gündüz saatlerinde bile Ş.A. ve annesinin evden çıkmasını istemiyor, baskılarıyla anne-kıza psikolojik şiddet uyguluyordu.Ş.A.'nın akşam 20.30'dan sonra eve girmesini bile yasaklayan dayısı, evden çıkmaması için kapıda bekliyor, her akşam kendi evinden apartman içinde küfürler ve tehditlerle korkutuyordu. Ş.A. akşam eve 21.00'den sonra gelirse içeri giremiyor, kuzenine gitmek zorunda kalıyordu. Dayısının silah, bıçak ve sahip olduğu delici, kesici aletleri bilen genç kadın, 'annesi ve kendisine zarar gelebilir' düşüncesiyle polise şikayette bulunamadı.Cezaevine gönderildiDayısı, geçen çarşamba günü Ş.A.'nın kapısının önüne, Başak Cengiz'in ölümüne yer veren gazeteler bıraktı. Ertesi gün ise silah ve kılıcını alarak kapısına dayandı. Kapıyı açan yeğenine, "Senin de sonun bu kız gibi olacak. Seni öldüreceğim" diyerek saldıran dayı, silahını doldur-boşalt yaptı. Talihsiz kız, korkuya kapılıp cinnet getirdi ve evine çıkarak balkondan atlamaya çalıştı. Annesi son anda engel olunca, polisi arayıp yardım istedi. Gözaltına alınan Zafer Duran'ın evinde, temizlik kovasına sakladığı silah, bıçak, uyuşturucu madde ile çok sayıda boş ve dolu mermi kovanı bulundu. Hakim karşısına çıkan ve kendisine iftira atıldığını ileri süren dayı, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'e konuşan Ş.A., "Beş üniversite bitirdim. Yıllar önce kadın cinayetlerinin yer aldığı haberleri okuduğumda, 'Gitsinler şikâyetçi olsunlar' derdim. Başıma gelince o kadar kolay olmadığını anladım. Adalete güvendiğim için şu an hayattayım" ifadelerini kullandı.
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tehdit, kadına şiddet, cinayet, başak cengiz

Yeğenini 'Sonun Başak Cengiz gibi olacak' diyerek tehdit eden adam tutuklandı

08:03 13.12.2021
© AAgözaltı - polis
gözaltı - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2021
© AA
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Ş.A.’nın hayatı, aynı binada oturan dayısı Zafer Duran’ın zorbalığıyla kâbusa döndü. Kılıç ve silahla evi basan dayısının “Sonun Başak gibi olacak” diyecek kadar ileri gitmesi, genç kadını canına kıyacak noktaya getirdi...
İstanbul Kağıthane'de annesiyle birlikte yaşayan işitme engelliler eğitmeni Ş.A., 3 yıl önce babasını kaybetti. Aile apartmanında ikamet eden genç kadının dayısı Zafer Duran da aynı binada yaşıyordu.
İşletmeci olan dayı Zafer Duran, babasının ölümü ardından sürekli yeğeninin hayatına müdahale ediyor, evlerine misafir gelmesine izin vermiyor, gündüz saatlerinde bile Ş.A. ve annesinin evden çıkmasını istemiyor, baskılarıyla anne-kıza psikolojik şiddet uyguluyordu.
Ş.A.'nın akşam 20.30'dan sonra eve girmesini bile yasaklayan dayısı, evden çıkmaması için kapıda bekliyor, her akşam kendi evinden apartman içinde küfürler ve tehditlerle korkutuyordu. Ş.A. akşam eve 21.00'den sonra gelirse içeri giremiyor, kuzenine gitmek zorunda kalıyordu. Dayısının silah, bıçak ve sahip olduğu delici, kesici aletleri bilen genç kadın, 'annesi ve kendisine zarar gelebilir' düşüncesiyle polise şikayette bulunamadı.

Cezaevine gönderildi

Dayısı, geçen çarşamba günü Ş.A.'nın kapısının önüne, Başak Cengiz'in ölümüne yer veren gazeteler bıraktı. Ertesi gün ise silah ve kılıcını alarak kapısına dayandı. Kapıyı açan yeğenine, "Senin de sonun bu kız gibi olacak. Seni öldüreceğim" diyerek saldıran dayı, silahını doldur-boşalt yaptı. Talihsiz kız, korkuya kapılıp cinnet getirdi ve evine çıkarak balkondan atlamaya çalıştı. Annesi son anda engel olunca, polisi arayıp yardım istedi. Gözaltına alınan Zafer Duran'ın evinde, temizlik kovasına sakladığı silah, bıçak, uyuşturucu madde ile çok sayıda boş ve dolu mermi kovanı bulundu. Hakim karşısına çıkan ve kendisine iftira atıldığını ileri süren dayı, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
Sabah Gazetesi'nden Dilek Yaman Demir'e konuşan Ş.A., "Beş üniversite bitirdim. Yıllar önce kadın cinayetlerinin yer aldığı haberleri okuduğumda, 'Gitsinler şikâyetçi olsunlar' derdim. Başıma gelince o kadar kolay olmadığını anladım. Adalete güvendiğim için şu an hayattayım" ifadelerini kullandı.
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