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https://tr.sputniknews.com/20211213/yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-18-19-haziran-tarihlerinde-gerceklestirilecek-1051709509.html
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek
ÖSYM, 2022 yılı sınav takvimini açıkladı. Buna göre 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. 13.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-13T10:31+0300
2021-12-13T10:31+0300
2021-12-13T10:52+0300
türkiye
ösym
sınav
sınav sistemi
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
halis aygün
ayt
ydt
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından 2022 sınav tarihlerini açıkladı.Aygün "2022 yılında ÖSYM Başkanlığımız tarafından uygulanacak sınavların gerçekleşeceği tarihleri, başvuru tarihleri ve sonuç açıklama tarihleri osym.gov.tr adresinde yayımlandı" açıklamasını yaptı.
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ösym, sınav, sınav sistemi, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), halis aygün, ayt, ydt
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek 10:31 13.12.2021 (güncellendi: 10:52 13.12.2021)
ÖSYM, 2022 yılı sınav takvimini açıkladı. Buna göre 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
ÖSYM Başkanı
Halis Aygün, Twitter hesabından 2022 sınav tarihlerini açıkladı. Aygün
"
2022 yılında ÖSYM Başkanlığımız tarafından uygulanacak sınavların gerçekleşeceği tarihleri, başvuru tarihleri ve sonuç açıklama tarihleri osym.gov.tr adresinde yayımlandı
" açıklamasını yaptı.