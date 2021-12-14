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300 bin BoredApe NFT, yanlış tuşa basan satıcı nedeniyle 3 bin dolara satıldı
17:43 14.12.2021 (güncellendi: 18:00 14.12.2021)
© AP Photo / Rick Bowmer kripto para
© AP Photo / Rick Bowmer
Son aylarda NFT'ler giderek popülerleşirken ABD'de Maxnaut isimli satıcının yaptığı bir hata, 250 bin dolarını kaybetmesine neden oldu. Maxnaut, “Parmağım tuşa tıkladığı anda hatayı gördüm, ancak bir bot hesap 8 ETH üzerinde bir işlem gönderdi, bu yüzden iptale tıklayamadan anında kapandı ve böylece 250 bin dolar uçup gitti" dedi.
NFT (Non-Fungible Token-benzersiz dijital varlık) ilgisi tüm dünyada yaygınlaşıyor.
NFT'ler, takas edilmez oluşları nedeniyle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanıyor. Bir kişinin, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde, hem kendisine ait dijital imzası ile telif hakkını korumuş oluyor hem de ürünün her satışında payına düşen telif hakkı kripto ödeme şeklinde hesabına geçiyor.
NFT'ler, takas edilmez oluşları nedeniyle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanıyor. Bir kişinin, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde, hem kendisine ait dijital imzası ile telif hakkını korumuş oluyor hem de ürünün her satışında payına düşen telif hakkı kripto ödeme şeklinde hesabına geçiyor.
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Fakat her zaman işler yolunda gitmeyebilir.
CNET haberde yer alan habere göre, sosyal medya hesaplarında Maxnaut kullanıcı adıyla tanımlanan bir satıcı, cumartesi günü 3.547 numaralı BoredApe NFT'sini 75 Ethereum (ETH) fiyatıyla listelemek isterken yazım hatası nedeniyle yanlışlıkla yaklaşık 0.75ETH'ye (yaklaşık 3 bin dolar) sattı.
Maxnaut listeyi iptal edemeden, NFT'nin, Ethereum ağının işlemi hızlı bir şekilde işlemesi için 8 ETH ücret ödeyen bir bot hesabı tarafından kapatıldığı bildirildi. NFT daha sonra hemen 248 bin dolar olarak listelendi.
Sometimes you fuck up, make a bad buy, out of gas fail, send Eth to the wrong wallet or fat finger a listing 👀— maxnaut.eth (@maxnaut) December 12, 2021
It's going to happen. But, letting it occupy your mind for even one second after you can no longer affect the outcome is purely hurting yourself twice ❤️
Maxnaut, “Parmağım tuşa tıkladığı anda hatayı gördüm, ancak bir bot hesap 8 ETH (34 bin dolar) üzerinde bir işlem gönderdi, bu yüzden iptale tıklayamadan anında kapandı ve böylece 250 bin dolar uçup gitti." dedi.
Bored Ape Yacht Club projesinin mevcut taban fiyatı, (bir alıcının ortak özelliklere sahip bir maymun için ödeyeceği maliyet) yaklaşık 54 ETH (204.813 dolar).
Geleneksel piyasada bu tür hatalara 'şişman parmak' deniliyor. Şişman parmak, bir veri girerken insan hatası yüzünden yanlış rakamlara basılarak olmaması gereken bir işlemin gerçekleşmesi anlamına geliyor.
Geleneksel piyasada bu tür hatalara 'şişman parmak' deniliyor. Şişman parmak, bir veri girerken insan hatası yüzünden yanlış rakamlara basılarak olmaması gereken bir işlemin gerçekleşmesi anlamına geliyor.