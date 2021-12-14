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300 bin BoredApe NFT, yanlış tuşa basan satıcı nedeniyle 3 bin dolara satıldı
300 bin BoredApe NFT, yanlış tuşa basan satıcı nedeniyle 3 bin dolara satıldı
Son aylarda NFT'ler giderek popülerleşirken ABD'de Maxnaut isimli satıcının yaptığı bir hata, 250 bin dolarını kaybetmesine neden oldu. Maxnaut, “Parmağım tuşa... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T17:43+0300
2021-12-14T18:00+0300
ekonomi
şişman
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NFT (Non-Fungible Token-benzersiz dijital varlık) ilgisi tüm dünyada yaygınlaşıyor. NFT'ler, takas edilmez oluşları nedeniyle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanıyor. Bir kişinin, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde, hem kendisine ait dijital imzası ile telif hakkını korumuş oluyor hem de ürünün her satışında payına düşen telif hakkı kripto ödeme şeklinde hesabına geçiyor.Fakat her zaman işler yolunda gitmeyebilir. CNET haberde yer alan habere göre, sosyal medya hesaplarında Maxnaut kullanıcı adıyla tanımlanan bir satıcı, cumartesi günü 3.547 numaralı BoredApe NFT'sini 75 Ethereum (ETH) fiyatıyla listelemek isterken yazım hatası nedeniyle yanlışlıkla yaklaşık 0.75ETH'ye (yaklaşık 3 bin dolar) sattı.Maxnaut listeyi iptal edemeden, NFT'nin, Ethereum ağının işlemi hızlı bir şekilde işlemesi için 8 ETH ücret ödeyen bir bot hesabı tarafından kapatıldığı bildirildi. NFT daha sonra hemen 248 bin dolar olarak listelendi.Maxnaut, “Parmağım tuşa tıkladığı anda hatayı gördüm, ancak bir bot hesap 8 ETH (34 bin dolar) üzerinde bir işlem gönderdi, bu yüzden iptale tıklayamadan anında kapandı ve böylece 250 bin dolar uçup gitti." dedi.Bored Ape Yacht Club projesinin mevcut taban fiyatı, (bir alıcının ortak özelliklere sahip bir maymun için ödeyeceği maliyet) yaklaşık 54 ETH (204.813 dolar).Geleneksel piyasada bu tür hatalara 'şişman parmak' deniliyor. Şişman parmak, bir veri girerken insan hatası yüzünden yanlış rakamlara basılarak olmaması gereken bir işlemin gerçekleşmesi anlamına geliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211118/cem-yilmaz-yeni-nftleri-satisa-sundu-1050919688.html
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şişman, kripto para, parmak, nft

300 bin BoredApe NFT, yanlış tuşa basan satıcı nedeniyle 3 bin dolara satıldı

17:43 14.12.2021 (güncellendi: 18:00 14.12.2021)
© AP Photo / Rick Bowmer kripto para
 kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© AP Photo / Rick Bowmer
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Son aylarda NFT'ler giderek popülerleşirken ABD'de Maxnaut isimli satıcının yaptığı bir hata, 250 bin dolarını kaybetmesine neden oldu. Maxnaut, “Parmağım tuşa tıkladığı anda hatayı gördüm, ancak bir bot hesap 8 ETH üzerinde bir işlem gönderdi, bu yüzden iptale tıklayamadan anında kapandı ve böylece 250 bin dolar uçup gitti" dedi.
NFT (Non-Fungible Token-benzersiz dijital varlık) ilgisi tüm dünyada yaygınlaşıyor.

NFT'ler, takas edilmez oluşları nedeniyle telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanıyor. Bir kişinin, kendisine ait bir eseri NFT'ye dönüştürdüğünde, hem kendisine ait dijital imzası ile telif hakkını korumuş oluyor hem de ürünün her satışında payına düşen telif hakkı kripto ödeme şeklinde hesabına geçiyor.

Cem Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2021
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Cem Yılmaz yeni NFT'leri satışa sundu
18 Kasım, 11:42

Fakat her zaman işler yolunda gitmeyebilir.

CNET haberde yer alan habere göre, sosyal medya hesaplarında Maxnaut kullanıcı adıyla tanımlanan bir satıcı, cumartesi günü 3.547 numaralı BoredApe NFT'sini 75 Ethereum (ETH) fiyatıyla listelemek isterken yazım hatası nedeniyle yanlışlıkla yaklaşık 0.75ETH'ye (yaklaşık 3 bin dolar) sattı.

Maxnaut listeyi iptal edemeden, NFT'nin, Ethereum ağının işlemi hızlı bir şekilde işlemesi için 8 ETH ücret ödeyen bir bot hesabı tarafından kapatıldığı bildirildi. NFT daha sonra hemen 248 bin dolar olarak listelendi.

Maxnaut, “Parmağım tuşa tıkladığı anda hatayı gördüm, ancak bir bot hesap 8 ETH (34 bin dolar) üzerinde bir işlem gönderdi, bu yüzden iptale tıklayamadan anında kapandı ve böylece 250 bin dolar uçup gitti." dedi.
Bored Ape Yacht Club projesinin mevcut taban fiyatı, (bir alıcının ortak özelliklere sahip bir maymun için ödeyeceği maliyet) yaklaşık 54 ETH (204.813 dolar).

Geleneksel piyasada bu tür hatalara 'şişman parmak' deniliyor. Şişman parmak, bir veri girerken insan hatası yüzünden yanlış rakamlara basılarak olmaması gereken bir işlemin gerçekleşmesi anlamına geliyor.
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