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43 ilde FETÖ operasyonu: 102 gözaltı
43 ilde FETÖ operasyonu: 102 gözaltı
Ankara merkezli 43 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 102 şüpheli hakkında gözaltı... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T12:24+0300
2021-12-14T12:24+0300
türkiye
gözaltı
ankara cumhuriyet başsavcılığı
fetö
soruşturma
jandarma
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM), FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 102 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 43 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alındı.Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211207/12-ilde-feto-operasyonu-20-gozalti-1051514764.html
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gözaltı, ankara cumhuriyet başsavcılığı, fetö, soruşturma, jandarma

43 ilde FETÖ operasyonu: 102 gözaltı

12:24 14.12.2021
© AAGözaltı - tutuklama - polis
Gözaltı - tutuklama - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© AA
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Ankara merkezli 43 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM), FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 102 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 43 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alındı.
Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
gözaltı - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
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