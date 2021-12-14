43 ilde FETÖ operasyonu: 102 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM), FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 102 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 43 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alındı.Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Ankara merkezli 43 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM), FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında "mahrem imam" oldukları tespit edilen 102 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 43 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 45 şüpheli gözaltına alındı.
Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.