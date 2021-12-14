TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
5 ayrı uzaklaştırma, 55 suç kaydı olan adam, eski eşini 7 yerinden bıçakladı
00:44 14.12.2021 (güncellendi: 00:45 14.12.2021)
© AADenizli'de kadın cinayeti: İp sarkıtarak eve girdi, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
© AA
Ankara'da bir kadın eski eşi tarafından bıçakla ağır yaralandı. Yakalanan şüpheli hakkında 5 ayrı uzaklaştırma kararı olduğu ve çeşitli suçlardan 55 kaydının bulunduğu bildirildi.
Başkentte, hakkında 5 ayrı uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi tarafından 7 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı.
28 yaşındaki Sibel E., Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki ikametinin önünde eski eşi Ercan B'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun yedi yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekiplerince götürüldüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sibel E'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan Ercan B. hakkında 5 ayrı uzaklaştırma kararı olduğu ve çeşitli suçlardan 55 kaydının bulunduğu bildirildi.
28 yaşındaki Sibel E., Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki ikametinin önünde eski eşi Ercan B'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun yedi yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekiplerince götürüldüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sibel E'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan Ercan B. hakkında 5 ayrı uzaklaştırma kararı olduğu ve çeşitli suçlardan 55 kaydının bulunduğu bildirildi.