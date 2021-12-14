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https://tr.sputniknews.com/20211214/5-ayri-uzaklastirma-55-suc-kaydi-olan-adam-eski-esini-7-yerinden-bicakladi-1051738162.html
5 ayrı uzaklaştırma, 55 suç kaydı olan adam, eski eşini 7 yerinden bıçakladı
5 ayrı uzaklaştırma, 55 suç kaydı olan adam, eski eşini 7 yerinden bıçakladı
Ankara'da bir kadın eski eşi tarafından bıçakla ağır yaralandı. Yakalanan şüpheli hakkında 5 ayrı uzaklaştırma kararı olduğu ve çeşitli suçlardan 55 kaydının... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T00:44+0300
2021-12-14T00:45+0300
türkiye
ankara
kadına şiddet
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Başkentte, hakkında 5 ayrı uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi tarafından 7 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı.28 yaşındaki Sibel E., Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki ikametinin önünde eski eşi Ercan B'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun yedi yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekiplerince götürüldüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Sibel E'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan Ercan B. hakkında 5 ayrı uzaklaştırma kararı olduğu ve çeşitli suçlardan 55 kaydının bulunduğu bildirildi.
türkiye
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ankara, kadına şiddet

5 ayrı uzaklaştırma, 55 suç kaydı olan adam, eski eşini 7 yerinden bıçakladı

00:44 14.12.2021 (güncellendi: 00:45 14.12.2021)
© AADenizli'de kadın cinayeti: İp sarkıtarak eve girdi, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü
Denizli'de kadın cinayeti: İp sarkıtarak eve girdi, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© AA
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Ankara'da bir kadın eski eşi tarafından bıçakla ağır yaralandı. Yakalanan şüpheli hakkında 5 ayrı uzaklaştırma kararı olduğu ve çeşitli suçlardan 55 kaydının bulunduğu bildirildi.
Başkentte, hakkında 5 ayrı uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi tarafından 7 yerinden bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

28 yaşındaki Sibel E., Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki ikametinin önünde eski eşi Ercan B'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun yedi yerinden bıçaklanarak ağır yaralanan genç kadın, sağlık ekiplerince götürüldüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sibel E'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan Ercan B. hakkında 5 ayrı uzaklaştırma kararı olduğu ve çeşitli suçlardan 55 kaydının bulunduğu bildirildi.
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