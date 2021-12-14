https://tr.sputniknews.com/20211214/6-super-lig-kulubu-pfdkya-sevk-edildi-1051770329.html

6 Süper Lig kulübü PFDK’ya sevk edildi

6 Süper Lig kulübü PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, 6 Spor Toto Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti. Malatyaspor ile Beşiktaş, çirkin... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T22:24+0300

2021-12-14T22:24+0300

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pfdk

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın ligde Yukatel Kayserispor'u ağırladığı karşılaşmada çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle disipline gönderildiği belirtildi.Fraport TAV Antalyaspor'un Trabzonspor müsabakasında, Gaziantep FK'nin ise Fenerbahçe maçında çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un da Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle disipline yollandığı vurgulandı.Adana Demirspor'un GZT Giresunspor maçında saha olayları, Demir Grup Sivasspor'un ise Galatasaray mücadelesinde usulsüz seyirci alınması gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.Ayrıca Göztepe futbolcusu Halil Akbunar'ın Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki kural dışı hareketi yüzünden tedbirli olarak disipline gönderildiği ifade edildi.

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pfdk, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol