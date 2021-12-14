Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211214/ab-adalet-divani-karar-verdi-escinsel-ebeveynler-ve-cocuklari-aile-olarak-kabul-edilecek-1051762889.html
AB Adalet Divanı karar verdi: Eşcinsel ebeveynler ve çocukları aile olarak kabul edilecek
AB Adalet Divanı karar verdi: Eşcinsel ebeveynler ve çocukları aile olarak kabul edilecek
Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı 'eşcinsel ebeveyn ve çocuklarının' AB genelinde aile olarak kabul edilmesine karar verdi. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T18:45+0300
2021-12-14T18:45+0300
yaşam
avrupa
lgbti
evlilik
aile
eşitlik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1051762694_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_eecc468fd51fb8c818f902a1e6c57aa4.jpg
AB'nin en üst mahkemesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir AB üyesi ülke bir çocuğu eşcinsel ebeveynleri üzerine kayıt ederse, çocuğun seyahat hakkını koruma altına almak için artık söz konusu aile birliği AB genelinde geçerli olacak.Bulgaristan, 2019'da İspanya'da doğan ve eşcinsel çiftin nüfusuna kaydedilen kız bebeğe, 'bir kişinin iki annesi olamayacağı' gerekçesiyle doğum belgesi vermeyi reddetmişti.Bulgaristan vatandaşı olan ebeveyn, ülkenin yüksek mahkemesine başvurmuş, mahkeme de AB Adalet Divanının görüşünü istemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211013/hollanda-basbakanindan--lgbt-kral-ya-da-kraliceye-destek-escinsel-evlilik-yapip-tahtta-oturabilir-1049779733.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1051762694_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2d96e731a7eaa03d3fc8910ef4e49168.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa, lgbti, evlilik, aile, eşitlik

AB Adalet Divanı karar verdi: Eşcinsel ebeveynler ve çocukları aile olarak kabul edilecek

18:45 14.12.2021
© AFP 2021 / DAMIEN MEYERLGBTİ ebeveynler
LGBTİ ebeveynler - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© AFP 2021 / DAMIEN MEYER
Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı 'eşcinsel ebeveyn ve çocuklarının' AB genelinde aile olarak kabul edilmesine karar verdi.
AB'nin en üst mahkemesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir AB üyesi ülke bir çocuğu eşcinsel ebeveynleri üzerine kayıt ederse, çocuğun seyahat hakkını koruma altına almak için artık söz konusu aile birliği AB genelinde geçerli olacak.
Bulgaristan, 2019'da İspanya'da doğan ve eşcinsel çiftin nüfusuna kaydedilen kız bebeğe, 'bir kişinin iki annesi olamayacağı' gerekçesiyle doğum belgesi vermeyi reddetmişti.
Bulgaristan vatandaşı olan ebeveyn, ülkenin yüksek mahkemesine başvurmuş, mahkeme de AB Adalet Divanının görüşünü istemişti.
Malta'da eşcinsel evliliğe izin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
DÜNYA
Hollanda Başbakanı'ndan LGBT+ kral ya da kraliçeye destek: Eşcinsel evlilik yapıp tahtta oturabilir
13 Ekim, 13:27
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:04Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret açıklaması: 384 doların karşılığı olan Türk Lirası'nı versinler
18:56Pfizer, ürettiği Kovid-19 ilacının yüzde 89 etkili olduğunu duyurdu
18:46Esenler'de İBB zabıtaları ile belediye zabıtaları birbirine girdi: Olaya çevik kuvvet müdahale etti
18:45AB Adalet Divanı karar verdi: Eşcinsel ebeveynler ve çocukları aile olarak kabul edilecek
18:43Putin'den Macron'a: Göçmen krizi, doğrudan AB ülkeleri ve Belarus tarafından ele alınmalı
18:41Pakistan faizi 100 baz puan artırdı
18:31Rusya uyardı: Kuzeydeki buzların erimesi, uykudaki virüs ve bakterilerin canlanmasına neden olacak
18:24Babacan: Koskoca Türkiye, komşu ülkelerin 'her şey bir lira' mağazasına döndü
18:20CHP'li Özel: Bizim göstereceğimiz aday, Atatürk'ün manevi şahsiyetini rahatsız etmeyecek biri olacak
18:18Çince etiketli aşıların BioNTech tarafından Türkiye'nin acil talebi üzerine gönderildiği belirtildi
18:08Jandarmaya yapılan bot teslimi sırasında bot yandı: 3 asker hafif yaralandı
18:03Elon Musk: Tesla, bazı ürünlerinin satışında dogecoin kabul edecek
17:59IMF, İngiltere'ye Omicron'a karşı acil durum planı yapmasını tavsiye etti
17:54Kraliçe'yi başından atan Barbados, ada sakinlerine temel gelir ödemesi için kolları sıvadı
17:43300 bin BoredApe NFT, yanlış tuşa basan satıcı nedeniyle 3 bin dolara satıldı
17:43TMO Genel Müdürü Güldal: Ekmeklik un üretiminde problem yok
17:39Blinken: Olası ABD-Çin çatışması felakete yol açar
17:37Estonya'nın başkenti Tallin’de yeni makam: Gece hayatı danışmanlığı
17:30ABD milli cimnastik sporcularına cinsel taciz davasında 380 milyon dolar tazminat kararı
17:29Yaralı bulduğu yavru kedi, TIR şoförünün yol arkadaşı oldu