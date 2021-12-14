https://tr.sputniknews.com/20211214/ab-adalet-divani-karar-verdi-escinsel-ebeveynler-ve-cocuklari-aile-olarak-kabul-edilecek-1051762889.html

AB Adalet Divanı karar verdi: Eşcinsel ebeveynler ve çocukları aile olarak kabul edilecek

AB Adalet Divanı karar verdi: Eşcinsel ebeveynler ve çocukları aile olarak kabul edilecek

Avrupa Birliği (AB) Adalet Divanı 'eşcinsel ebeveyn ve çocuklarının' AB genelinde aile olarak kabul edilmesine karar verdi. 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T18:45+0300

2021-12-14T18:45+0300

2021-12-14T18:45+0300

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AB'nin en üst mahkemesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir AB üyesi ülke bir çocuğu eşcinsel ebeveynleri üzerine kayıt ederse, çocuğun seyahat hakkını koruma altına almak için artık söz konusu aile birliği AB genelinde geçerli olacak.Bulgaristan, 2019'da İspanya'da doğan ve eşcinsel çiftin nüfusuna kaydedilen kız bebeğe, 'bir kişinin iki annesi olamayacağı' gerekçesiyle doğum belgesi vermeyi reddetmişti.Bulgaristan vatandaşı olan ebeveyn, ülkenin yüksek mahkemesine başvurmuş, mahkeme de AB Adalet Divanının görüşünü istemişti.

https://tr.sputniknews.com/20211013/hollanda-basbakanindan--lgbt-kral-ya-da-kraliceye-destek-escinsel-evlilik-yapip-tahtta-oturabilir-1049779733.html

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avrupa, lgbti, evlilik, aile, eşitlik