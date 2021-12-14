https://tr.sputniknews.com/20211214/abd-milli-cimnastik-sporcularina-cinsel-taciz-davasinda-380-milyon-dolar-tazminat-karari-1051760512.html
ABD milli cimnastik sporcularına cinsel taciz davasında 380 milyon dolar tazminat kararı
ABD milli cimnastik sporcularına cinsel taciz davasında 380 milyon dolar tazminat kararı
ABD milli cimnastik takımı eski doktoru Larry Nassar tarafından taciz edilen 330 kadın sporcu, taciz davasında anlaşmaya vararak 380 milyon dolar tazminat... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T17:30+0300
2021-12-14T17:30+0300
2021-12-14T17:30+0300
dünya
abd
cinsel taciz
tazminat
doktor
larry nassar
cimnastik federasyonu
cimnastik
abd cimnastik federasyonu
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ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar'ın cinsel istismarına maruz kalan yüzlerce kadın, ABD Cimnastik Federasyonu ile 380 milyon dolarlık tazminat için uzlaştı.Beş yıl süren hukuk mücadelesinin ardından aralarında olimpiyat altın madalyalı cimnastikçiler Simone Biles, Aly Raisman ve McKayla Maroney'nin yer aldığı mağdur kadınlar ile ABD Cimnastik Federasyonu, ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi arasındaki dava sonuçlandı.Buna göre, davalı tarafların, mağdur ve ailelerine 380 milyon dolarlık tazminat ödemesi konusunda anlaşıldı. Larry Nassar, 2018'de cinsel istismar suçlarından 300 yıldan fazla hapis cezası almıştı.Nassar'a ilişkin suçlamalarını kamuoyu önünde 2016 yılında paylaşan ilk kadın Rachael Denhollander, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sonunda bu defteri kapattık. Bundan sonra reform ve yeniden inşa yolunda zorlu bir sürece başlayacağız. Adaletin gelip gelmeyeceği, değişimi başarıp başaramayacağımız bundan sonraki adımlara bağlı." ifadelerini kullandı.ABD Cimnastik Federasyonundaki kadınların yanı sıra, Nassar'ın çalıştığı Michigan Devlet Üniversitesi'nde tacize uğrayan kadınlar da üniversiteye dava açmıştı. Üniversite, 2018 yılında davacılara 500 milyon dolar ödenmesi konusunda uzlaşmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210916/abdde-olimpik-cimnastikciler-fbii-takimdaki-cinsel-tacizi-gormezden-gelmekle-sucladi-1048947788.html
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abd, cinsel taciz, tazminat, doktor, larry nassar, cimnastik federasyonu, cimnastik, abd cimnastik federasyonu
ABD milli cimnastik sporcularına cinsel taciz davasında 380 milyon dolar tazminat kararı
ABD milli cimnastik takımı eski doktoru Larry Nassar tarafından taciz edilen 330 kadın sporcu, taciz davasında anlaşmaya vararak 380 milyon dolar tazminat alacak.
ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar'ın cinsel istismarına maruz kalan yüzlerce kadın, ABD Cimnastik Federasyonu ile 380 milyon dolarlık tazminat için uzlaştı.
Beş yıl süren hukuk mücadelesinin ardından aralarında olimpiyat altın madalyalı cimnastikçiler Simone Biles, Aly Raisman ve McKayla Maroney'nin yer aldığı mağdur kadınlar ile ABD Cimnastik Federasyonu, ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi arasındaki dava sonuçlandı.
Buna göre, davalı tarafların, mağdur ve ailelerine 380 milyon dolarlık tazminat ödemesi konusunda anlaşıldı. Larry Nassar, 2018'de cinsel istismar suçlarından 300 yıldan fazla hapis cezası almıştı.
Nassar'a ilişkin suçlamalarını kamuoyu önünde 2016 yılında paylaşan ilk kadın Rachael Denhollander, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sonunda bu defteri kapattık. Bundan sonra reform ve yeniden inşa yolunda zorlu bir sürece başlayacağız. Adaletin gelip gelmeyeceği, değişimi başarıp başaramayacağımız bundan sonraki adımlara bağlı." ifadelerini kullandı.
ABD Cimnastik Federasyonundaki kadınların yanı sıra, Nassar'ın çalıştığı Michigan Devlet Üniversitesi'nde tacize uğrayan kadınlar da üniversiteye dava açmıştı. Üniversite, 2018 yılında davacılara 500 milyon dolar ödenmesi konusunda uzlaşmıştı.