https://tr.sputniknews.com/20211214/abd-milli-cimnastik-sporcularina-cinsel-taciz-davasinda-380-milyon-dolar-tazminat-karari-1051760512.html

ABD milli cimnastik sporcularına cinsel taciz davasında 380 milyon dolar tazminat kararı

ABD milli cimnastik sporcularına cinsel taciz davasında 380 milyon dolar tazminat kararı

ABD milli cimnastik takımı eski doktoru Larry Nassar tarafından taciz edilen 330 kadın sporcu, taciz davasında anlaşmaya vararak 380 milyon dolar tazminat... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T17:30+0300

2021-12-14T17:30+0300

2021-12-14T17:30+0300

dünya

abd

cinsel taciz

tazminat

doktor

larry nassar

cimnastik federasyonu

cimnastik

abd cimnastik federasyonu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103206/14/1032061417_0:194:3174:1979_1920x0_80_0_0_3d9c3e72510d4bb935aae2ec99dfa709.jpg

ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar'ın cinsel istismarına maruz kalan yüzlerce kadın, ABD Cimnastik Federasyonu ile 380 milyon dolarlık tazminat için uzlaştı.Beş yıl süren hukuk mücadelesinin ardından aralarında olimpiyat altın madalyalı cimnastikçiler Simone Biles, Aly Raisman ve McKayla Maroney'nin yer aldığı mağdur kadınlar ile ABD Cimnastik Federasyonu, ABD Olimpiyat ve Paralimpik Komitesi arasındaki dava sonuçlandı.Buna göre, davalı tarafların, mağdur ve ailelerine 380 milyon dolarlık tazminat ödemesi konusunda anlaşıldı. Larry Nassar, 2018'de cinsel istismar suçlarından 300 yıldan fazla hapis cezası almıştı.Nassar'a ilişkin suçlamalarını kamuoyu önünde 2016 yılında paylaşan ilk kadın Rachael Denhollander, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sonunda bu defteri kapattık. Bundan sonra reform ve yeniden inşa yolunda zorlu bir sürece başlayacağız. Adaletin gelip gelmeyeceği, değişimi başarıp başaramayacağımız bundan sonraki adımlara bağlı." ifadelerini kullandı.ABD Cimnastik Federasyonundaki kadınların yanı sıra, Nassar'ın çalıştığı Michigan Devlet Üniversitesi'nde tacize uğrayan kadınlar da üniversiteye dava açmıştı. Üniversite, 2018 yılında davacılara 500 milyon dolar ödenmesi konusunda uzlaşmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210916/abdde-olimpik-cimnastikciler-fbii-takimdaki-cinsel-tacizi-gormezden-gelmekle-sucladi-1048947788.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, cinsel taciz, tazminat, doktor, larry nassar, cimnastik federasyonu, cimnastik, abd cimnastik federasyonu