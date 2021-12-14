Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211214/abdde-kisa-vadeli-enflasyon-beklentisi-yeni-zirve-yapti-1051737735.html
ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentisi yeni zirve yaptı
ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentisi yeni zirve yaptı
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin enflasyon beklentisinin kasımda yüzde 6 ile yeni bir rekora ulaştığını açıkladı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T00:17+0300
2021-12-14T00:17+0300
ekonomi
abd
enflasyon
fed
faiz
tüketici
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104226/49/1042264964_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ed9c008c76524faf005bab54418f21df.jpg
New York Fed, kasım ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.Yaklaşık 1300 hane halkının gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentileri kasımda yüzde 5,7'den yüzde 6'ya yükseldi.Art arda 13 aydır yükseliş gösteren kısa vadeli enflasyon beklentileri, anketin yapılmaya başlandığı 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.Orta vadeli enflasyon beklentileri ise aynı dönemde yüzde 4.2'den yüzde 4'e gerileyerek haziran ayından bu yana ilk kez düşüş gösterdi.Bu dönemde enflasyona ilişkin belirsizlik hem kısa hem de orta vadede artış gösterirken, iş gücü piyasasında kazanç artışına ilişkin beklenti 0.2 puan azalışla yüzde 2,.'e düştü.Tüketicilerin 1 yıllık süreçte gelirlerindeki artışın 0.1 puan azalışla yüzde 3.2'ye gerilemesi beklenirken, harcamalarına ilişkin artış beklentisi 0.3 puan artışla yüzde 5.7'ye yükseldi.Konut fiyatlarındaki artış beklentileri 0.6 puan azalarak yüzde 5'e inerken, gıda fiyatlarının gelecek bir yıllık sürede yüzde 9.2 ve benzin fiyatlarının yüzde 9.2 artacağı tahmin edildi.ABD Çalışma Bakanlığının son verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0.8 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda yüzde 6.8 ile 39 yılın en yüksek artışını kaydetti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104226/49/1042264964_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_8128011e4fe921c9a2b2efc9b412659f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, enflasyon, fed, faiz, tüketici

ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentisi yeni zirve yaptı

00:17 14.12.2021
© REUTERS / Jonathan ErnstABD, koronavirüs, alışveriş
ABD, koronavirüs, alışveriş - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / Jonathan Ernst
Abone ol
ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin enflasyon beklentisinin kasımda yüzde 6 ile yeni bir rekora ulaştığını açıkladı.
New York Fed, kasım ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.
Yaklaşık 1300 hane halkının gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentileri kasımda yüzde 5,7'den yüzde 6'ya yükseldi.
Art arda 13 aydır yükseliş gösteren kısa vadeli enflasyon beklentileri, anketin yapılmaya başlandığı 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Orta vadeli enflasyon beklentileri ise aynı dönemde yüzde 4.2'den yüzde 4'e gerileyerek haziran ayından bu yana ilk kez düşüş gösterdi.
Bu dönemde enflasyona ilişkin belirsizlik hem kısa hem de orta vadede artış gösterirken, iş gücü piyasasında kazanç artışına ilişkin beklenti 0.2 puan azalışla yüzde 2,.'e düştü.
Tüketicilerin 1 yıllık süreçte gelirlerindeki artışın 0.1 puan azalışla yüzde 3.2'ye gerilemesi beklenirken, harcamalarına ilişkin artış beklentisi 0.3 puan artışla yüzde 5.7'ye yükseldi.
Konut fiyatlarındaki artış beklentileri 0.6 puan azalarak yüzde 5'e inerken, gıda fiyatlarının gelecek bir yıllık sürede yüzde 9.2 ve benzin fiyatlarının yüzde 9.2 artacağı tahmin edildi.
ABD Çalışma Bakanlığının son verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), kasımda aylık yüzde 0.8 artarak beklentilerin üzerine çıkarken, yıllık bazda yüzde 6.8 ile 39 yılın en yüksek artışını kaydetti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
00:35Ekonomist Özgür Demirtaş açıkladı: Asgari ücret 4 bin TL'nin üzerine çıkarsa ne olur?
00:25Kentucky'deki hortum felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 74'e yükseldi
00:17ABD'de kısa vadeli enflasyon beklentisi yeni zirve yaptı
00:06Sivas'ta sahte alkolden zehirlenen 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi tedaviye alındı
00:04Hollanda'da 4 parti, uzun süren koalisyon görüşmelerinde anlaşmaya vardı
DünTunus gelecek yıl referandum ve parlamento seçimleri için sandık başına gidecek
DünRusya Devlet Duması, toplu taşıtlarda QR kodu zorunluluğu getiren tasarıyı geri çekti
DünŞarkıcı Gülçin Ergül trafik kazasında yaralandı, arkadaşı hayatını kaybetti
DünDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BAE’yi ziyaret edecek
DünRıdvan Dilmen: Vitor Pereira ile yollar ayrılacak
Dünİmamoğlu: Halk Ekmek kuyruğundaki vatandaşlarımızın görüntülerinin yayınlanmasından memnun değilim
DünBakan Varank: Son 5 yılda üniversitelerdeki projelere 3 milyar lira destek verdik
DünAyhan Bilgen, 'Yolcu yolunda gerek' diyerek HDP'den istifa etti
DünTrump: Netanyahu hiçbir zaman Filistinlilerle barışı istemedi
DünRusya: İdlib'de düzenlenen füze saldırısında bir Suriyeli asker hayatını kaybetti
DünEnerji Bakanı Dönmez: Karadeniz gazı 2023'te evlerde
DünPalandöken: Vergi, harç ve cezaların artış oranı, yeniden değerleme oranının yarısını geçmemeli
DünRusya Sağlık Bakanı Muraşko: Aşıların Omicron'a karşı etkinliğinin testi 3 hafta alır
DünBakan Ersoy: Sinema sektörüne 94 milyon 797 bin TL destek sağladık
DünRusya'daki Dünya Kupası sırasında mücevherat çalan Kolombiyalı, 5 yıl hapse mahkum edildi