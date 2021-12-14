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https://tr.sputniknews.com/20211214/adanada-lpgli-otomobilde-patlama-1051765124.html
Adana'da LPG'li otomobilde patlama
Adana'da LPG'li otomobilde patlama
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde LPG'li otomobilde meydana gelen patlamada sürücü yaralandı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T19:47+0300
2021-12-14T19:47+0300
2021-12-14T19:47+0300
türkiye
adana
çukurova
araç
lpg
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Merih Gürhani, Şehitler Bulvarı'nda otomobilini çalıştırdığı sırada patlama meydana geldi.Aracın alev alması üzerine aracından inen Gürhani yaralandı.Gürhani, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Patlamanın araçtaki gaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.
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adana, çukurova, araç, lpg
Adana'da LPG'li otomobilde patlama
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde LPG'li otomobilde meydana gelen patlamada sürücü yaralandı.
Merih Gürhani, Şehitler Bulvarı'nda otomobilini çalıştırdığı sırada patlama meydana geldi.
Aracın alev alması üzerine aracından inen Gürhani yaralandı.
Gürhani, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Patlamanın araçtaki gaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.