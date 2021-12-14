Adana'da tıraş olurken kalp krizi geçiren müşteriye ilk müdahaleyi berber yaptı

Tıraş olmak isteyen Ömer Kaya, Ercan Ocaklı'nın Adana Seyhan'da bulunan berber dükkanına gitti.Tıraş olduğu sırada berber koltuğunda kalp krizi geçiren Kaya'ya, Ocaklı ve diğer çalışanlar müdahale etti. Daha sonra olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi, Kaya'yı hastaneye kaldırdı.'Sakin şekilde gerekli müdahalede bulunduk'Kaya'nın bir anda fenalaştığını belirten Ocaklı, şöyle konuştu:Müşterisinin kalp krizi geçirdiğini hastaneye götürüldükten sonra öğrendiklerini aktaran Ocaklı, Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Berber Ocaklı, yaşananların ardından, kalp krizi geçiren Kaya'nın dükkana pasta ile gelerek teşekkür ettiğini de belirtti.
Adana'da bir kişi berberde tıraş olduğu sırada kalp krizi geçirdi. Bir anda koltukta fenalaşan gence ilk müdahaleyi berber yaptı.
Tıraş olmak isteyen Ömer Kaya, Ercan Ocaklı'nın Adana Seyhan'da bulunan berber dükkanına gitti.
Tıraş olduğu sırada berber koltuğunda kalpkrizi geçiren Kaya'ya, Ocaklı ve diğer çalışanlar müdahale etti. Daha sonra olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi, Kaya'yı hastaneye kaldırdı.
'Sakin şekilde gerekli müdahalede bulunduk'
Kaya'nın bir anda fenalaştığını belirten Ocaklı, şöyle konuştu:
"Gerekli müdahalelerde bulunduk. Ondan sonra zaten direkt ambulansı aradık. Ambulans geldi, gerekli müdahaleyi yaptı, hastaneye kaldırdı. Arkadaşın şu an durumu gerçekten iyi, kendinde. Bir an stres olduk ama bunu panik haline çevirmedik. Panik bir şekilde davranmadık. Sakin bir şekilde gerekli müdahalede bulunduk. Çocuğun herhangi bir şekilde rahatsızlığı yokmuş. Hayatında ilk defa böyle bir şey yaşamış. O da bize denk geldi."
Müşterisinin kalp krizi geçirdiğini hastaneye götürüldükten sonra öğrendiklerini aktaran Ocaklı, Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Berber Ocaklı, yaşananların ardından, kalp krizi geçiren Kaya'nın dükkana pasta ile gelerek teşekkür ettiğini de belirtti.