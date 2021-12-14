https://tr.sputniknews.com/20211214/adanada-tiras-olurken-kalp-krizi-geciren-musteriyi-berber-kurtardi-1051756295.html

Adana'da tıraş olurken kalp krizi geçiren müşteriye ilk müdahaleyi berber yaptı

Adana'da tıraş olurken kalp krizi geçiren müşteriye ilk müdahaleyi berber yaptı

Adana'da bir kişi berberde tıraş olduğu sırada kalp krizi geçirdi. Bir anda koltukta fenalaşan gence ilk müdahaleyi berber yaptı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T15:25+0300

2021-12-14T15:25+0300

2021-12-14T15:25+0300

yaşam

türkiye

adana

sağlık

kalp krizi

ambulans

berber

ilk yardım

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Tıraş olmak isteyen Ömer Kaya, Ercan Ocaklı'nın Adana Seyhan'da bulunan berber dükkanına gitti.Tıraş olduğu sırada berber koltuğunda kalp krizi geçiren Kaya'ya, Ocaklı ve diğer çalışanlar müdahale etti. Daha sonra olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi, Kaya'yı hastaneye kaldırdı.'Sakin şekilde gerekli müdahalede bulunduk'Kaya'nın bir anda fenalaştığını belirten Ocaklı, şöyle konuştu:Müşterisinin kalp krizi geçirdiğini hastaneye götürüldükten sonra öğrendiklerini aktaran Ocaklı, Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Berber Ocaklı, yaşananların ardından, kalp krizi geçiren Kaya'nın dükkana pasta ile gelerek teşekkür ettiğini de belirtti.

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türkiye, adana, sağlık, kalp krizi, ambulans, berber, ilk yardım