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Adana'da tıraş olurken kalp krizi geçiren müşteriye ilk müdahaleyi berber yaptı
Adana'da tıraş olurken kalp krizi geçiren müşteriye ilk müdahaleyi berber yaptı
Adana'da bir kişi berberde tıraş olduğu sırada kalp krizi geçirdi. Bir anda koltukta fenalaşan gence ilk müdahaleyi berber yaptı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T15:25+0300
2021-12-14T15:25+0300
yaşam
türkiye
adana
sağlık
kalp krizi
ambulans
berber
ilk yardım
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Tıraş olmak isteyen Ömer Kaya, Ercan Ocaklı'nın Adana Seyhan'da bulunan berber dükkanına gitti.Tıraş olduğu sırada berber koltuğunda kalp krizi geçiren Kaya'ya, Ocaklı ve diğer çalışanlar müdahale etti. Daha sonra olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi, Kaya'yı hastaneye kaldırdı.'Sakin şekilde gerekli müdahalede bulunduk'Kaya'nın bir anda fenalaştığını belirten Ocaklı, şöyle konuştu:Müşterisinin kalp krizi geçirdiğini hastaneye götürüldükten sonra öğrendiklerini aktaran Ocaklı, Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Berber Ocaklı, yaşananların ardından, kalp krizi geçiren Kaya'nın dükkana pasta ile gelerek teşekkür ettiğini de belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20211209/dr-aykut-demirkiran-35-yas-alti-kalp-krizinde-3-kat-artis-var-1051597115.html
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türkiye, adana, sağlık, kalp krizi, ambulans, berber, ilk yardım

Adana'da tıraş olurken kalp krizi geçiren müşteriye ilk müdahaleyi berber yaptı

15:25 14.12.2021
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİAdana'da tıraş olurken kalp krizi geçiren müşteriyi, berber kurtardı
Adana'da tıraş olurken kalp krizi geçiren müşteriyi, berber kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ
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Adana'da bir kişi berberde tıraş olduğu sırada kalp krizi geçirdi. Bir anda koltukta fenalaşan gence ilk müdahaleyi berber yaptı.
Tıraş olmak isteyen Ömer Kaya, Ercan Ocaklı'nın Adana Seyhan'da bulunan berber dükkanına gitti.
Tıraş olduğu sırada berber koltuğunda kalp krizi geçiren Kaya'ya, Ocaklı ve diğer çalışanlar müdahale etti. Daha sonra olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibi, Kaya'yı hastaneye kaldırdı.

'Sakin şekilde gerekli müdahalede bulunduk'

Kaya'nın bir anda fenalaştığını belirten Ocaklı, şöyle konuştu:
"Gerekli müdahalelerde bulunduk. Ondan sonra zaten direkt ambulansı aradık. Ambulans geldi, gerekli müdahaleyi yaptı, hastaneye kaldırdı. Arkadaşın şu an durumu gerçekten iyi, kendinde. Bir an stres olduk ama bunu panik haline çevirmedik. Panik bir şekilde davranmadık. Sakin bir şekilde gerekli müdahalede bulunduk. Çocuğun herhangi bir şekilde rahatsızlığı yokmuş. Hayatında ilk defa böyle bir şey yaşamış. O da bize denk geldi."
Müşterisinin kalp krizi geçirdiğini hastaneye götürüldükten sonra öğrendiklerini aktaran Ocaklı, Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Berber Ocaklı, yaşananların ardından, kalp krizi geçiren Kaya'nın dükkana pasta ile gelerek teşekkür ettiğini de belirtti.
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