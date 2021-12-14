https://tr.sputniknews.com/20211214/ak-partili-samil-tayyar-ohal-tartismasi-kara-propagandadir-1051771725.html

AK Partili Şamil Tayyar: OHAL tartışması kara propagandadır

AK Partili Şamil Tayyar: OHAL tartışması kara propagandadır

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, 'ekonomik OHAL' tartışmalarıyla ilgili "Bir akademisyenin iddiası üzerinden başlatılan OHAL tartışması, kara propagandadır"... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T23:08+0300

2021-12-14T23:08+0300

2021-12-14T23:14+0300

türkiye

şamil tayyar

ekonomik kriz

ohal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102269/20/1022692018_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_65a58106b76b9a340760e25da71b43d0.jpg

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Twitter hesabından şu açıklamada bulundu:"Bir akademisyenin iddiası üzerinden başlatılan OHAL tartışması, kara propagandadır. AK Parti, OHAL ilanıyla seçimi erteletmek gibi bir yola asla tevessül etmez. Şartlar ne olursa olsun vakti gelince seçime gider, son sözü millet söyler. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

şamil tayyar, ekonomik kriz, ohal