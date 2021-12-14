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AK Partili Şamil Tayyar: OHAL tartışması kara propagandadır
AK Partili Şamil Tayyar: OHAL tartışması kara propagandadır
AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, 'ekonomik OHAL' tartışmalarıyla ilgili "Bir akademisyenin iddiası üzerinden başlatılan OHAL tartışması, kara propagandadır"... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T23:08+0300
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şamil tayyar
ekonomik kriz
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AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Twitter hesabından şu açıklamada bulundu:"Bir akademisyenin iddiası üzerinden başlatılan OHAL tartışması, kara propagandadır. AK Parti, OHAL ilanıyla seçimi erteletmek gibi bir yola asla tevessül etmez. Şartlar ne olursa olsun vakti gelince seçime gider, son sözü millet söyler. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."
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şamil tayyar, ekonomik kriz, ohal

AK Partili Şamil Tayyar: OHAL tartışması kara propagandadır

23:08 14.12.2021 (güncellendi: 23:14 14.12.2021)
© AA / Murat KulaAK Parti Gaziantep Milletvekli Şamil Tayyar, TBMM Genel Kurul çalışmlarına katılarak konuşma yaptı. Tayyar'ın konuşması esnasında AK Parti milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.
AK Parti Gaziantep Milletvekli Şamil Tayyar, TBMM Genel Kurul çalışmlarına katılarak konuşma yaptı. Tayyar'ın konuşması esnasında AK Parti milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© AA / Murat Kula
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AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, 'ekonomik OHAL' tartışmalarıyla ilgili "Bir akademisyenin iddiası üzerinden başlatılan OHAL tartışması, kara propagandadır" yorumunda bulundu.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, Twitter hesabından şu açıklamada bulundu:
"Bir akademisyenin iddiası üzerinden başlatılan OHAL tartışması, kara propagandadır. AK Parti, OHAL ilanıyla seçimi erteletmek gibi bir yola asla tevessül etmez. Şartlar ne olursa olsun vakti gelince seçime gider, son sözü millet söyler. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."
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