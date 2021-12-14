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Türkiye
Akşener: Bakan Nebati 'Çin modeli değil' dedi, kendisini uyarayım lideri ile konuşmasında fayda var
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
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https://tr.sputniknews.com/20211214/aksener-nebati-cin-modeli-degil-dedi-kendisini-uyarayim-lideri-ile-konusmasinda-fayda-var-1051749859.html
Akşener: Bakan Nebati 'Çin modeli değil' dedi, kendisini uyarayım lideri ile konuşmasında fayda var
Akşener: Bakan Nebati 'Çin modeli değil' dedi, kendisini uyarayım lideri ile konuşmasında fayda var
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarını hatırlatarak, "Bakan Nebati 'Çin modeli değil' dedi... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T12:50+0300
2021-12-14T12:57+0300
politika
meral akşener
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meral akşener

Akşener: Bakan Nebati 'Çin modeli değil' dedi, kendisini uyarayım lideri ile konuşmasında fayda var

12:50 14.12.2021 (güncellendi: 12:57 14.12.2021)
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarını hatırlatarak, "Bakan Nebati 'Çin modeli değil' dedi, kendisini uyarayım lideri ile konuşmasında fayda var" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Ekonomide dini tariften, Çinli tarifine geçtik. Ekonomi başına getirilen bu arkadaşımızın ortaya koyduğu 'inşallah, maşallah' üzerinden bir tarif var, ekonomi böyle yönetilemez.
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