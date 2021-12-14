https://tr.sputniknews.com/20211214/aksener-nebati-cin-modeli-degil-dedi-kendisini-uyarayim-lideri-ile-konusmasinda-fayda-var-1051749859.html

Akşener: Bakan Nebati 'Çin modeli değil' dedi, kendisini uyarayım lideri ile konuşmasında fayda var

Akşener: Bakan Nebati 'Çin modeli değil' dedi, kendisini uyarayım lideri ile konuşmasında fayda var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarını hatırlatarak, "Bakan Nebati 'Çin modeli değil' dedi... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T12:50+0300

2021-12-14T12:50+0300

2021-12-14T12:57+0300

politika

meral akşener

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

meral akşener