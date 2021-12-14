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POLİTİKA
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https://tr.sputniknews.com/20211214/aksener-nebati-cin-modeli-degil-dedi-kendisini-uyarayim-lideri-ile-konusmasinda-fayda-var-1051749859.html
Akşener: Bakan Nebati 'Çin modeli değil' dedi, kendisini uyarayım lideri ile konuşmasında fayda var
Akşener: Bakan Nebati 'Çin modeli değil' dedi, kendisini uyarayım lideri ile konuşmasında fayda var
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarını hatırlatarak, "Bakan Nebati 'Çin modeli değil' dedi... 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T12:50+0300
2021-12-14T12:50+0300
2021-12-14T12:57+0300
politika
meral akşener
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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meral akşener
Akşener: Bakan Nebati 'Çin modeli değil' dedi, kendisini uyarayım lideri ile konuşmasında fayda var 12:50 14.12.2021 (güncellendi: 12:57 14.12.2021) Ayrıntılar geliyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarını hatırlatarak, "Bakan Nebati 'Çin modeli değil' dedi, kendisini uyarayım lideri ile konuşmasında fayda var" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Ekonomide dini tariften, Çinli tarifine geçtik. Ekonomi başına getirilen bu arkadaşımızın ortaya koyduğu 'inşallah, maşallah' üzerinden bir tarif var, ekonomi böyle yönetilemez.