https://tr.sputniknews.com/20211214/almanya-disisleri-bakani-baerbock-normandiya-formatina-donulmeli-1051769490.html

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Normandiya Formatı'na dönülmeli

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Normandiya Formatı'na dönülmeli

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Ukrayna krizine diplomatik çözüm bulunması gerektiğini belirterek, Normandiya Formatı'ndaki müzakerelere dönülmesi çağrısı... 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T22:03+0300

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dünya

rusya

ukrayna

almanya

normandiya formatı

çatışma

annalena baerbock

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Stockholm Girişimi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Ukraynalı mevkidaşı Dmitriy Kuleba ile yaptığı görüşmeyi anımsatarak, Avrupa Birliği (AB), G7 ve Almanya’nın 'Ukrayna'nın yanında durduğunu' söyledi.Baerbock, yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın egemenliğine yönelik herhangi bir saldırının Rus rejimi için ekonomik ve diplomatik nitelikte büyük ölçekli sonuçları olacağını sürekli olarak dile getirdik. Minsk anlaşmalarına ve Normandiya formatına geri dönmek için her şeyi yapmamız gerekiyor, çünkü Ukrayna sınırlarındaki gergin ve rahatsız edici duruma ancak diplomatik yollarla bir çözüm bulabiliriz" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Moskova'nın Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığı yönündeki iddiaların endişe yarattığını belirtmiş ve Rusya'nın, Ukrayna'daki çatışmanın bir tarafı olmadığını bir kez daha dile getirmişti.Rus yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmayı planlamadığını defaatle ifade etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211210/almanya-disisleri-bakani-baerbockdan-rusyaya-tehdit-1051632295.html

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rusya, ukrayna, almanya, normandiya formatı, çatışma, annalena baerbock