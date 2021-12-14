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https://tr.sputniknews.com/20211214/amasyada-yolcu-otobusu-devrildi-ilk-belirlemelere-gore-bir-kisi-oldu-19-kisi-yaralandi-1051742475.html
Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: İlk belirlemelere göre bir kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: İlk belirlemelere göre bir kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Amasya’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 19 kişi yaralandı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T08:26+0300
2021-12-14T08:26+0300
2021-12-14T08:46+0300
yaşam
amasya
kaza
yolcu otobüsü
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Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.Tokat'tan Ankara'ya giden Topçam Turizme ait, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Amasya-Çorum kara yolu Tigem kavşağı mevkisinde devrildi.Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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amasya, kaza, yolcu otobüsü
Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: İlk belirlemelere göre bir kişi öldü, 19 kişi yaralandı 08:26 14.12.2021 (güncellendi: 08:46 14.12.2021)
Amasya’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 19 kişi yaralandı.
Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.
Tokat'tan Ankara'ya giden
Topçam Turizme ait, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Amasya-Çorum kara yolu Tigem kavşağı mevkisinde devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü,
çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen
ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.