https://tr.sputniknews.com/20211214/ankarada-ozel-bir-hastanede-yangin-cikti-17-hasta-tahliye-edildi-1051772234.html

Ankara'da özel bir hastanede yangın çıktı: 17 hasta tahliye edildi

Ankara'da özel bir hastanede yangın çıktı: 17 hasta tahliye edildi

Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir özel hastanede çıkan yangın nedeniyle 17 hasta, çevredeki hastanelere sevk edildi. 14.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-14T23:18+0300

2021-12-14T23:18+0300

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türkiye

ankara

yangın

hastane

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Tuzluçayır Mahallesi Natoyolu Caddesi'ndeki özel bir hastanenin depo bölümünde saat 20.20'de henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.İtfaiyenin çalışması sonucu, yangın kontrol altına alınırken, hastanede çeşitli servislerde yatan 17 hasta tahliye edildi.Anadolu Ajansı muhabirinin aldığı bilgiye göre can kaybının yaşanmadığı yangında, hastalar, çevredeki hastanelere ambulanslarla nakledildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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ankara, yangın, hastane