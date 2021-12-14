Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211214/ankarada-ozel-bir-hastanede-yangin-cikti-17-hasta-tahliye-edildi-1051772234.html
Ankara'da özel bir hastanede yangın çıktı: 17 hasta tahliye edildi
Ankara'da özel bir hastanede yangın çıktı: 17 hasta tahliye edildi
Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir özel hastanede çıkan yangın nedeniyle 17 hasta, çevredeki hastanelere sevk edildi. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T23:18+0300
2021-12-14T23:19+0300
türkiye
ankara
yangın
hastane
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1051772209_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_776bb174ec8efff2bde8ba0d80c01c0b.png
Tuzluçayır Mahallesi Natoyolu Caddesi'ndeki özel bir hastanenin depo bölümünde saat 20.20'de henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.İtfaiyenin çalışması sonucu, yangın kontrol altına alınırken, hastanede çeşitli servislerde yatan 17 hasta tahliye edildi.Anadolu Ajansı muhabirinin aldığı bilgiye göre can kaybının yaşanmadığı yangında, hastalar, çevredeki hastanelere ambulanslarla nakledildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0e/1051772209_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_f80b462b697525a39c513a305efe266b.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ankara, yangın, hastane

Ankara'da özel bir hastanede yangın çıktı: 17 hasta tahliye edildi

23:18 14.12.2021 (güncellendi: 23:19 14.12.2021)
© AAAnkara yangın
Ankara yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© AA
Abone ol
Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir özel hastanede çıkan yangın nedeniyle 17 hasta, çevredeki hastanelere sevk edildi.
Tuzluçayır Mahallesi Natoyolu Caddesi'ndeki özel bir hastanenin depo bölümünde saat 20.20'de henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin çalışması sonucu, yangın kontrol altına alınırken, hastanede çeşitli servislerde yatan 17 hasta tahliye edildi.
Anadolu Ajansı muhabirinin aldığı bilgiye göre can kaybının yaşanmadığı yangında, hastalar, çevredeki hastanelere ambulanslarla nakledildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:52Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçeleri Genel Kurul'da kabul edildi
23:51Aliyev ve Paşinyan, Michel ile üçlü görüşmede bir araya geldi
23:43'Avrupa Birliği'nin Karabağ çözümündeki rolü oldukça sınırlı'
23:35Nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan leopar Doğu Anadolu'da görüntülendi
23:31Medvedev: ABD, nükleer silaha karşı güvenilir bir kalkana sahip değil
23:26Hollanda'da koronavirüs nedeniyle getirilen kısmi kapanma 1 ay uzatıldı
23:18Ankara'da özel bir hastanede yangın çıktı: 17 hasta tahliye edildi
23:17Golikova: Rusya’da Kovid-19 aşısının her iki dozunu yaptıranların sayısı 70 milyona yaklaştı
23:14'BAE, F-35 alımıyla ilgili görüşmeleri askıya aldı'
23:09Lugansk: Ukrayna ordusuna ait bir IHA ele geçirdik
23:08AK Partili Şamil Tayyar: OHAL tartışması kara propagandadır
23:02DSÖ: Omicron daha önce hiçbir mutasyonda görmediğimiz oranda yayılıyor
22:51'Çin'in Kuşak ve Yol projesi ile AB'nin Küresel Geçit Yolu’nun kavga etmeden yapılması önemli'
22:47Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski metin yazarı Ünal: Ekonomi bir damat yüzünden mahvoldu
22:41Prof. Dr. Demirtaş: Bütün dünya akılsız sadece biz mi akıllıyız?
22:33Bakan Akar: Türkler ve Kürtler kardeştir
22:253 bin kilometredeki Doğan SLX 200 bin TL'ye satın aldı: Çekici ile götürüldü
22:246 Süper Lig kulübü PFDK’ya sevk edildi
22:11Kırşehir'de IŞİD operasyonu: 2 kişi tutuklandı
22:06Tahliyesine karar verilen Galatasaray Adası için işletmecinin başvurusuna ret