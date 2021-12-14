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Ankara'da özel bir hastanede yangın çıktı: 17 hasta tahliye edildi
Ankara'da özel bir hastanede yangın çıktı: 17 hasta tahliye edildi
Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir özel hastanede çıkan yangın nedeniyle 17 hasta, çevredeki hastanelere sevk edildi. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T23:18+0300
2021-12-14T23:18+0300
2021-12-14T23:19+0300
türkiye
ankara
yangın
hastane
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Tuzluçayır Mahallesi Natoyolu Caddesi'ndeki özel bir hastanenin depo bölümünde saat 20.20'de henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.İtfaiyenin çalışması sonucu, yangın kontrol altına alınırken, hastanede çeşitli servislerde yatan 17 hasta tahliye edildi.Anadolu Ajansı muhabirinin aldığı bilgiye göre can kaybının yaşanmadığı yangında, hastalar, çevredeki hastanelere ambulanslarla nakledildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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ankara, yangın, hastane
Ankara'da özel bir hastanede yangın çıktı: 17 hasta tahliye edildi 23:18 14.12.2021 (güncellendi: 23:19 14.12.2021)
Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir özel hastanede çıkan yangın nedeniyle 17 hasta, çevredeki hastanelere sevk edildi.
Tuzluçayır Mahallesi Natoyolu Caddesi'ndeki özel bir hastanenin
depo bölümünde saat 20.20'de henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin çalışması sonucu, yangın kontrol altına alınırken, hastanede çeşitli servislerde yatan 17 hasta tahliye edildi.
Anadolu Ajansı muhabirinin aldığı bilgiye göre can kaybının yaşanmadığı yangında, hastalar,
çevredeki hastanelere ambulanslarla nakledildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.