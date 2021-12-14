Antalya'da motosiklet sürücüsü yaya geçidindeki hamile kadına çarptı

Antalya’da hamile bir kadın yaya geçidinden geçtiği esnada motosiklet çarptı. Hem motosiklet sürücüsü hem de kadın çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Motosiklet üzerinde sürücü dışında bir kişi daha bulunuyordu.Olay yerine ulaşan 112 sağlık ekibi, yaralılara müdahale etti.Daha sonra yaralılar ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan tetkiklerde Betül Özdemir ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan hamile kadına motosiklet çarptı.
Antalya’da hamile bir kadın yaya geçidinden geçtiği esnada motosiklet çarptı. Hem motosiklet sürücüsü hem de kadın çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Motosiklet üzerinde sürücü dışında bir kişi daha bulunuyordu.
Olay yerine ulaşan 112 sağlık ekibi, yaralılara müdahale etti.
Daha sonra yaralılar ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan tetkiklerde Betül Özdemir ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.