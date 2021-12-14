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Antalya'da motosiklet sürücüsü yaya geçidindeki hamile kadına çarptı
Antalya'da motosiklet sürücüsü yaya geçidindeki hamile kadına çarptı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan hamile kadına motosiklet çarptı. 14.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-14T16:25+0300
2021-12-14T16:25+0300
türkiye
antalya
trafik kazası
hamile
kaza
motosiklet
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Antalya’da hamile bir kadın yaya geçidinden geçtiği esnada motosiklet çarptı. Hem motosiklet sürücüsü hem de kadın çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Motosiklet üzerinde sürücü dışında bir kişi daha bulunuyordu.Olay yerine ulaşan 112 sağlık ekibi, yaralılara müdahale etti.Daha sonra yaralılar ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan tetkiklerde Betül Özdemir ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211207/motosikletlinin-uzerine-suren-kamyon-surucusunun-cezasi-belli-oldu-1051526209.html
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antalya, trafik kazası, hamile, kaza, motosiklet

Antalya'da motosiklet sürücüsü yaya geçidindeki hamile kadına çarptı

16:25 14.12.2021
© İHA / ARİF KAPLANAntalya'da motosiklet sürücüsü yaya geçidindeki hamile kadına çarptı
Antalya'da motosiklet sürücüsü yaya geçidindeki hamile kadına çarptı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2021
© İHA / ARİF KAPLAN
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçmeye çalışan hamile kadına motosiklet çarptı.
Antalya’da hamile bir kadın yaya geçidinden geçtiği esnada motosiklet çarptı. Hem motosiklet sürücüsü hem de kadın çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Motosiklet üzerinde sürücü dışında bir kişi daha bulunuyordu.
Olay yerine ulaşan 112 sağlık ekibi, yaralılara müdahale etti.
Daha sonra yaralılar ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan tetkiklerde Betül Özdemir ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Motosikletlinin üzerine süren kamyon sürücüsünün cezası belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
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Motosikletlinin üzerine süren kamyon sürücüsünün cezası belli oldu
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